Христина Соловій переспівала трек на вірш Сергія Жадана: як відреагував поет

Українська співачка Христина Соловій на одному з концертів переспівала трек, що був написаний на старий вірш Сергія Жадана. Поет був приємно здивований новому звучанню.

Українська співачка Христина Соловій поїхала в європейський тур, щоб забезпечити захисників амуніцією. На одному з концертів зірка переспівала пісню гурту "Мертвий півень" "Я помру від застуди" – її випустили у 2011 році.

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Сергій Жадан про Христину Соловій

Слова пісні "Я помру від застуди" – вірш Сергія Жадана. Поет і письменник поширив відео з концерту Христини Соловій та поділився, як йому нове виконання від співачки.

Христина дивовижно переспівала давню півнячу пісню, додавши їй якоїсь сили й чутливості. Я цей текст писав давно-давно й, чесно кажучи, зовсім не про цю війну. Але іноді мова керує нами куди впевненіше, аніж ми нею, й свідчить про нас максимально правдиво,

– зізнався Сергій Жадан.

Як Христина Соловій переспівала трек на слова Жадана: відео

Також митець звернувся до підписників з Чехії та Німеччини й розповів, що там незабаром відбудуться наступні концерти Христини Соловій. "Не проґавте, сходіть – це дуже сильно і чесно", – відгукнувся про колегу Жадан.

У мережі погоджуються з письменником та діляться враженнями від відео: