Христина Соловій переспівала трек на вірш Сергія Жадана: як відреагував поет
Джерело:Сергій Жадан
Українська співачка Христина Соловій на одному з концертів переспівала трек, що був написаний на старий вірш Сергія Жадана. Поет був приємно здивований новому звучанню.
Українська співачка Христина Соловій поїхала в європейський тур, щоб забезпечити захисників амуніцією. На одному з концертів зірка переспівала пісню гурту "Мертвий півень" "Я помру від застуди" – її випустили у 2011 році.
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Сергій Жадан про Христину Соловій
Слова пісні "Я помру від застуди" – вірш Сергія Жадана. Поет і письменник поширив відео з концерту Христини Соловій та поділився, як йому нове виконання від співачки.
Христина дивовижно переспівала давню півнячу пісню, додавши їй якоїсь сили й чутливості. Я цей текст писав давно-давно й, чесно кажучи, зовсім не про цю війну. Але іноді мова керує нами куди впевненіше, аніж ми нею, й свідчить про нас максимально правдиво,
– зізнався Сергій Жадан.
Як Христина Соловій переспівала трек на слова Жадана: відео
Також митець звернувся до підписників з Чехії та Німеччини й розповів, що там незабаром відбудуться наступні концерти Христини Соловій. "Не проґавте, сходіть – це дуже сильно і чесно", – відгукнувся про колегу Жадан.
У мережі погоджуються з письменником та діляться враженнями від відео:
- "Звучить просто фантастично. Настільки інакше, як геть самостійний твір і геть нова історія";
- "Пісня про наших героїв з Азовсталі. І вона прямо проситься на відеоряд останнього дня на Азовсталі";
- "Мелодія "Мертвого півня". Впізнав. Слова Жадан, а співає Христина. Як гарно все";
- "Христина – це ангелятко від Бога";
- "Я обожнюю цю пісню в оригіналі, але й кавер дуже хороший. Дякую за творчість";
- "Додала щось нове, чудова робота".