Кристина Соловий перепела трек на стихотворение Сергея Жадана: как отреагировал поэт
Источник:Сергей Жадан
Украинская певица Кристина Соловий на одном из концертов перепела трек, написанный на старое стихотворение Сергея Жадана. Поэт был приятно удивлен новому звучанию.
Украинская певица Кристина Соловий уехала в европейский тур, чтобы обеспечить защитников амуницией. На одном из концертов звезда перепела песню группы "Мертвый петух" "Я умру от простуды" – ее выпустили в 2011 году.
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Сергей Жадан о Кристине Соловий
Слова песни "Я умру от простуды" – стихотворение Сергея Жадана. Поэт и писатель распространил видео с концерта Кристины Соловой и поделился, как ему новое исполнение от певицы.
Кристина удивительно перепела давнюю петушиную песню, придав ей какой-то силы и чувствительности. Я этот текст писал давно и, честно говоря, совсем не об этой войне. Но иногда речь управляет нами куда увереннее, чем мы ею, и свидетельствует о нас максимально правдиво.
– признался Сергей Жадан.
Как Кристина Соловий перепела трек на слова Жадана: видео
Также художник обратился к подписчикам из Чехии и Германии и рассказал, что там вскоре пройдут концерты Кристины Соловой. "Не упустите, сходите – это очень сильно и честно", – отозвался о коллеге Жадан.
В сети согласны с писателем и делятся впечатлениями от видео:
- "Звучит просто фантастически. Настолько иначе, как совершенно самостоятельное произведение и совершенно новая история";
- "Песня о наших героях из Азовстали. И она прямо просится на видеоряд последнего дня на Азовстали";
- "Мелодия "Мертвого петуха". Узнал. Слова Жадан, а поет Кристина. Как хорошо все";
- "Кристина – это ангелочек от Бога";
- "Я обожаю эту песню в оригинале, но и кавер очень хорош. Спасибо за творчество";
- "Добавила что-то новое, отличная работа".