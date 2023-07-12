Це довго тягнулося, – Христина Соловій розповіла, що була коханкою у перших стосунках

Співачка Христина Соловій вперше розповіла про те, що була коханкою. Вона свідомо погодилась на стосунки, де не могла ревнувати до дівчини.

Співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки, де їй нашкодили ревнощі з боку партнера. Також зірка вперше зізналась, що була коханкою у перших відносинах.

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Христина Соловій була коханкою

Артистка розповіла, що лише під час терапії пригадала, як у 8 класі була коханкою у першого хлопця. Вона не могла ревнувати його до дівчини, бо сама погодилась на такі взаємини.

Я з усіма своїми психотерапевтками намагалася вирішити проблеми. І якось згадала, і випливли такі дивні речі, наприклад, я була коханкою у свого першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. У нього була дівчина, а я була мала 8-класниця, зі мною можна було поцілуватися. І мене це влаштовувало, бо я була дуже закохана. Я ж не могла його ревнувати до його дівчини, тому що я сама на це погодилася,

– поділилась Соловій.

Хоч дівчина намагалась переконати Христину більше не з'являтися поруч з хлопцем, стосунки тривали ще кілька років. "Я знаю, що його дівчина не знає про мене. Коли вона дізналась, то не хотіла з ним розійтися, а прийшла до мене і каже: ми з ним поговорили, що якщо ти ще раз з'являєшся на горизонті, то я від нього йду. Хотіла зі мною порішати, але не вийшло. Це довго тягнулося, років 3 – 4. Вийшла з цих стосунків старшокласницею".

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Цікаво, що у статус коханки мало не втрапила співачка Оля Полякова. Зірка познайомилась з майбутнім чоловіком Вадимом ще тоді, коли він був у попередньому шлюбі. Між ними зав'язалася дружба, також чоловік підтримував її після виходу з токсичних стосунків. Коли пара вирішила бути разом, Вадим ухвалив рішення розлучитися.

"Після всіх цих перипетій ми вирішили бути разом. На що я йому сказала: "Ти одружений". Але Вадик швидко рішення приймає. Ми почали разом жити. Закрутилося до того, що я завагітніла".