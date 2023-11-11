Дружина Решетника показала, як чоловік освідчився їй 13 років тому: "Було несподівано"

Христина Решетник пригадала, як отримала пропозицію вийти заміж від чоловіка. Вона показала архівне фото та розповіла про це детальніше.

Дружина українського ведучого Григорія Решетника відповіла на запитання фанів в інстаграм-сторіз. Христину запитали про те, як чоловік зробив їй пропозицію.

До слова Нах*ра мені це все потрібно, – Мішина пригадала, як пішла від колишнього на 5 місяці вагітності

Дружина Решетника показала архівне фото

Христина Решетник опублікувала архівне фото, яке зробила 13 років тому. У березні 2010 Григорій покликав її заміж та освідчився у коханні. Він влаштував сюрприз і подарував великий букет червоних троянд.

Коханий все спланував, зробив сюрприз, став на одне коліно, і я сказала "так". Ось це фото саме з освідчення. Було неочікувано і доволі романтично,

– поділилась зіркова дружина.



Христина Решетник про заручини / Фото з інстаграм-сторіз

Як познайомилась пара

Христина та Григорій познайомилися на телебаченні, де вони обоє працювали. Цьому посприяв їхній спільний товариш. Згодом ведучий запросив дівчину на боулінг. Вона неохоче погодилась, але зараз зовсім не шкодує про цю зустріч.

Днями Решетники відсвяткували 13 річницю шлюбу.