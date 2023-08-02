Христина Решетник поскаржилася на емоційне вигорання під час відпочинку і нарвалася на хейт

Дружина Григорія Решетника разом з дітьми відправилася на відпочинок за кордон. Проте і там Христина нарвалася на критику. Вона поскаржилася на емоційне вигорання, але не всі українці змогли зрозуміти її ситуацію.

Зараз дружина телеведучого разом із синами та своєю мамою відпочиває за кордоном. Христина у соцмережах регулярно ділиться пляжними світлинами.

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Христина Решетник поскаржилася на вигорання

А в одному з недавніх постів Христина поскаржилася на емоційне вигорання від новин, щоденних втрат, страждань українців через війну.

Півтора останні роки – це один суцільний день жалоби, де поміж цим всім намагаєшся знайти сили щось робити, летиш в потоці, намагаєшся жити і працювати. Намагаєшся бути тим промінчиком сонця для чотирьох своїх хлопців, бо дітям треба щаслива мама, а чоловіку – та підтримка, яка буде надихати в такий непростий час,

– написала вона.



Христина розповіла про емоційне вигорання / Фото з її інстаграму

Решетнік додала, що знайшла для себе "тимчасову панацею", як можна трохи набратися ресурсу. За словами Христини, вона менше читає новин, а більше медитує, читає книжок та спілкується з рідними.

Реакція мережі

Дружина Григорія Решетника також поцікавилася у підписниць, чи відчувають вони емоційне виснаження, проте у відповідь зіркова мама почула негатив. Багато українців розкритикували Христину за те, що вони пише про вигорання, сидячи за кордоном:

"У вас інше життя, ніж у простих українців. Тому вам не дуже зрозуміти стан інших людей. Ви можете жити на повну, подорожувати. Звісно, це ваше життя, але можна обійтися без таких постів в інстаграм… Багатьом зараз дуже тяжко, без сім'ї, без чоловіків, без домівок, а ви на морі зі своєю сім'єю".

"Класне вигорання на концерті Бейонсе. Теж хочу так “вигорати”. Але кожен день хочу до свого Херсону і щоб всі були разом. Але Вам цього не зрозуміти ніколи".

"І не кажіть, то подорожі, то концерти, то ресторани, то моря. Вигорання в неї від будь-чого".

"І самій не соромно таке писати про вигорання, коли люди залишилися без нічого?"

"Теж хотілося б вигорати десь на островах, гріючись на сонечку, а не під ракетами в Україні".

"Про яке вигорання ви взагалі говорите, сидячи на курортах за кордоном, розʼїзджаючи по концертах Бейонсе? Хоч би мали трохи поваги до українських жінок, які за весь час війни сидять під ракетними обстрілами разом з дітьми і чиї чоловіки на фронті…"

"На жаль, в нашій реальності не всі можуть собі дозволити поїхати не то, що на море, а навіть в інше спокійніше місце".

Раніше Христина розповідала, про що її діти говорять на відпочинку за кордоном. Так, її син зізнався мамі, що йому тепер сняться кольорові сни, бо вони вночі не спускаються в укриття. А молодший син сказав, що як виросте, то купить ракету, щоб її запустити на Росію.

Додамо, що Христина Решетник дедалі частіше стикається з критикою у соцмережах через недоречні публікації під час війни. Нещодавно її захейтили за розваги на концерті Бейонсе, які вона оприлюднила в день трагедії у Краматорську.

Згодом зіркова мама відповіла на хейт. Дружина телеведучого пояснила, що не лише відпочиває, а й живе в Україні та робить все для перемоги, а такі моменти допомагають їй морально триматися.