Підписники присилають, – колишня дружина Остапчука висловилася про його нові стосунки

Телеведучий Володимир Остапчук більше не приховує свої стосунки. Днями він підтвердив, що зустрічається з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Ексдружина шоумена Христина Горняк висловилася про його новий роман.

Христина Горняк зізналася, що підписники часто скидають їй фото колишнього чоловіка Володимира з його дівчиною. Днями Остапчук відверто розповів про нові стосунки.

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Після офіційного оголошення про стосунки підписники почали ставити багато запитань колишній дружині Остапчука – нотаріусині Христини Горняк. Тож вона відповіла, аби закрити цю тему.

Перш за все, Горняк попросила мати повагу до їх обох: "Одразу всіх, хто пише, хочу попросити – давайте будемо виваженими і не ображати нікого".

Також вона зазначила, що не слідкує за життям Остапчука та його нової обраниці. Крім того, Христина попросила підписників не надсилати їй пости про свого колишнього.

Я не слідкую за колишніми, ні за ким, бо маю свою нову сторінку в житті, з повагою до свого минулого… Але, я буду не чесною, якщо скажу, що дещо доводиться бачити, бо багато підписників чомусь вирішує мені це надіслати... Навіщо ви мені шлете якісь фото мого колишнього чоловіка, я не знаю. Наступного разу знайте – мені не цікаво,

– зауважила Христина.



Христина Горняк висловилася про нові стосунки Остапчука / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Христина Горняк була другою дружиною шоумена і телеведучого Володимира Остапчука. Проте їхній шлюб тривав недовго – менше двох років.

Раніше Христина розповіла про своє життя після розлучення та прокоментувала нові стосунки Остапчука. Вона зізналася, що не бажає колишньому і його обраниці поганого та рада за них.

Водночас сама Горняк вже кілька місяців налагоджує особисте життя. Нещодавно вона заявила, що має багато залицяльників і зізнається, що навіть відчуває метелики в животі. Що Христина розповіла про свого залицяльника – читайте у статті.