Ексдружина Остапчука розповіла про важкий період в житті: "Емоційно померла і воскресла"

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк на кілька днів зникла з соцмереж. Згодом вона поділилася відвертими подробицями свого життя, зокрема розповіла про важкий емоційний період.

Днями Христина звернулася до своїх підписників в Інстаграмі. Вона наголосила, що, крім особистих проблем, ще й захворіла на коронавірус.

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За її словами, зазвичай вона сильна і може витримати все, але два дні для неї стали "просто трешом".

Фізично і морально… Я жива людина, якій зараз дуже поганого. Фізично підкосила хвороба, морально боляче від людей та їх вчинків,

– поділилася Христина.

Горняк зізналася, що захворіла на коронавірус, а після цього ще й зіштовхнулася з особистими проблемами. "Мене скосив декілька днів назад COVID, ніби йду на поправку, завтра зроблю новий тест. Але...", – написала вона.



Христина Горняк розповіла про важкий період в житті / Скриншот з її сторіс

Проте, що саме трапилося у її житті, блогерка розповідати поки не наважилася. Христина лише зізналася, що ці декілька днів буквально змусили її "морально померти та воскреснути".

Вчора я емоційно померла і воскресла. Боліло дуже, мені був п*здець. Неочікувано, але це мало статись. І знаєте що, друзі? Я знову воскресла, я пишаюсь собою та своїми рішеннями. Життя, дякую тобі за все! Скоро повернусь до вас, ось тільки розберусь,

– написала вона в сторіс.



Христина Горняк розповіла про важкий період в житті / Скриншот з її сторіс

До слова, Христина Горняк раніше розповідала, що намагається достойно пережити розлучення з Володимиром Остапчуком. Вона вважає, що будь-який біль має свій кінець, а також все дається для досвіду. Христина казала, що залишила собі прізвище Остапчук і навіть показала свій паспорт. Наразі вона не планує його змінювати.