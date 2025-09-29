Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук журналістки Соні Кошкіної. Вона опублікувала відео з концерту хору "Гомін".
Дивіться також Під час атаки дронів на місто: хор "Гомін" виступив в укритті в Одесі
На відео видно, як спершу пісню "Як тебе не любити, Києве мій" співає соліст хору "Гомін" Вадим Яценко, а пізніше до виконання приєднуються інші учасники колективу. Наприкінці виступу зал вибухнув оплесками.
Під "Києве мій" плакала більша частина зали. Включно з самим Вадимом Яценком. Там неможливо було по-іншому. Настільки це щиро, сильно, про велику любов, яка піснею переходить від покоління до покоління,
– написала Соня Кошкіна.
Хор "Гомін" виконує "Як тебе не любити, Києве мій" / відео з фейсбуку Соні Кошкіної
Для довідки! Музику до пісні "Як тебе не любити, Києве мій" написав композитор Ігор Шамо, а слова – поет Дмитро Луценко. У 2014 році вона стала офіційним гімном столиці України.
Зауважимо, що зараз хор "Гомін" перебуває у турі Україною. Оновлений список концертів нещодавно з'явився в інстаграмі колективу. У листопаді артисти відправляться у європейський тур.
Що відомо про хор "Гомін"?
Львівський муніципальний хор "Гомін" був заснований у 1988 році. За цей час артисти виступили не лише в Україні, але й за кордоном: у США, Франції, Німеччині, Польщі, Чехії та інших країнах.
У репертуар хору входять твори українських композиторів, хорових композиторів Європи та Америки, народні й повстанські пісні, сучасна музика.
У 2023 році колектив увійшов до складу Львівського органного залу. Головним диригентом і художнім керівником "Гомону" є Вадим Яценко.
Найбільша популярність до хору прийшла у червні 2025 року. Артисти виконали пісню "Цей сон" Степана Гіги й стали справжніми зірками тіктоку. Їхнє відео вже зібрало понад 9 мільйонів переглядів.