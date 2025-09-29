Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук журналістки Соні Кошкіної. Вона опублікувала відео з концерту хору "Гомін".

Дивіться також Під час атаки дронів на місто: хор "Гомін" виступив в укритті в Одесі

На відео видно, як спершу пісню "Як тебе не любити, Києве мій" співає соліст хору "Гомін" Вадим Яценко, а пізніше до виконання приєднуються інші учасники колективу. Наприкінці виступу зал вибухнув оплесками.

Під "Києве мій" плакала більша частина зали. Включно з самим Вадимом Яценком. Там неможливо було по-іншому. Настільки це щиро, сильно, про велику любов, яка піснею переходить від покоління до покоління,

– написала Соня Кошкіна.

Хор "Гомін" виконує "Як тебе не любити, Києве мій" / відео з фейсбуку Соні Кошкіної

Для довідки! Музику до пісні "Як тебе не любити, Києве мій" написав композитор Ігор Шамо, а слова – поет Дмитро Луценко. У 2014 році вона стала офіційним гімном столиці України.

Зауважимо, що зараз хор "Гомін" перебуває у турі Україною. Оновлений список концертів нещодавно з'явився в інстаграмі колективу. У листопаді артисти відправляться у європейський тур.

Що відомо про хор "Гомін"?