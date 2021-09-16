Михайло та Анна не приховують почуттів, часто показують прихильникам особисті фото. Вони щасливі разом, багато подорожують, вивчають нові місця.
Читайте також Романтика, публічність і сварки: Анна Богдан і Михайло Заливако розповіли про стосунки
Нові фото Михайла Заливаки та Анни Богдан
Михайло поділився фотографіями, які зробили під час вечері в атмосферному закладі. Анна сиділа на колінах у свого обранця та пристрасно обіймала його, цілувала.
На фото дівчина зображена у світлих широких джинсах, пудровому світшоті та білому взутті з леопардовим принтом і червоними шнурівками. Волосся Богдан вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж. У вухах були великі сережки-кільця.
Михайло поруч з коханою щиро усміхався. На вечерю він приїхав у джинсах, темно-синій футболці та кросівках.
Якщо вечори, то лише такі. Все, що робить жінка, – непомітне. Помічаєш, коли вона цього не робить. Будь і роби, я сумую,
– написав Заливако під фото.
Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки
Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки
Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки
Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки
У коментарях прихильники засипали знамениту пару компліментами.
- "Милі!"
- "Розкішна пара!"
- "Завжди залишайтеся такими!"
- "Гарно!"
- "Кайфові!"