Михайло та Анна не приховують почуттів, часто показують прихильникам особисті фото. Вони щасливі разом, багато подорожують, вивчають нові місця.

Читайте також Романтика, публічність і сварки: Анна Богдан і Михайло Заливако розповіли про стосунки

Нові фото Михайла Заливаки та Анни Богдан

Михайло поділився фотографіями, які зробили під час вечері в атмосферному закладі. Анна сиділа на колінах у свого обранця та пристрасно обіймала його, цілувала.

На фото дівчина зображена у світлих широких джинсах, пудровому світшоті та білому взутті з леопардовим принтом і червоними шнурівками. Волосся Богдан вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж. У вухах були великі сережки-кільця.

Михайло поруч з коханою щиро усміхався. На вечерю він приїхав у джинсах, темно-синій футболці та кросівках.

Якщо вечори, то лише такі. Все, що робить жінка, – непомітне. Помічаєш, коли вона цього не робить. Будь і роби, я сумую,

– написав Заливако під фото.



Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки



Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки



Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки



Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки

У коментарях прихильники засипали знамениту пару компліментами.