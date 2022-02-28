"Холостяк" Михайло Заливако показав, у що перетворився Харків після бомбардувань: шокуюче відео

Російські окупанти нахабно обстрілюють міста України. Серед них опинився й Харків, якому армія агресора завдала великих збитків. Про моторошну ситуацію у місті заговорив його зірковий житель – Михайло Заливако.

На своїй інстаграм-сторінці Заливако опублікував низку відео з страхітливими кадрами обстріляного Харкова. Шоумен відкрито звинуватив Російську Федерацію у всіх вбивствах і розрусі, які вона принесла своїми арміями на українську землю.

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Путін обдурив вас, нас і весь світ. Ця сука ховається за спини своїх солдатів і наказує йти на смерть. Ідіть звідси, тут нех*й вам робити! Ваш ворог – це Путін,

– звернувся до росіян Михайло Заливако.

На відео видно, як цинічно окупанти бомблять цивільних жителів і їхні домівки. Після жорстоких обстрілів у місті багато поранених і померлих.

Росія пишу для тебе та для всіх, хто в ній живе.

Ти вже все зробила, ти відкотила нам економіку та розвиток на десять років тому мінімум. Ти забрала життя сотні людей і тисячі своїх молодих пацанів, які навіть не знали, куди їдуть,

– написав Михайло Заливако.

Повний текст публікації:

А це моє рідне місто Харків сьогодні. 28.02.2022.

5-й день так званого "визволення»"від нео-нацистів та бандерівців.

Росія пишу для тебе і для всіх, хто в ній живе.

Ти вже все зробила, ти відкотила нам економіку та розвиток на 10 років тому мінімум. Ти забрала життя сотні людей та тисячі своїх молодих пацанів, які навіть не знали куди їдуть. Путін обдурив вас, нас і весь світ. Ця сука ховається за спини своїх солдатів і наказує йти на смерть. Ідіть звідси, тут нехай вам робити! Ваш ворог – це Путін!