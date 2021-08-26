"Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан відпочили в Греції: фото та відео закоханих

Головні герої 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан відпочили в сонячній Греції. Туди закохані полетіли на день народження подруги Михайла.

Після фіналу "Холостяка" Заливако та Богдан багато подорожують. Вони разом насолоджуються літом, знайомляться з друзями один одного та відпочивають.

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Михайло Заливако та Анна Богдан

Декілька тижнів тому пара провела відпустку в Греції й днями знову відправилася туди. Михайло розповів, що з Анею був на дні народженні його подружки. Святкування відбувалося на острові Міконосі.

Ексхолостяк оприлюднив декілька фото та відео, на яких позував з обраницею та друзями. Вони чудово провели час на березі моря.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Текст публікації Михайла Заливаки:

Я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. Знаю, що з нею ми близькі духом, а ще, що важливо, – гумором! Не хочу багато розписувати, але можу сказати, що з цією людиною можна померти від сміху і так само класно душевно поговорити.

Дуже круто, коли є можливість побачитися з друзями, які живуть не в Україні й зібратися на таку вечірку.ж Дякую тобі, що ти – причина таких зустрічей. А ви вірите в таку дружбу?