"Холостяк" Максим Михайлюк одружився з вагітною коханою

Головний герой 10 сезону проєкту "Холостяк" Максим Михайлюк, ймовірно, одружився з вагітною коханою, моделлю Дашею Хлистун. Про це дівчина натякнула багатотисячній аудиторії прихильників.

Днями Максим та Даша повідомили, що очікують на народження первістка. Закохані не приховують свого щастя і наголошують, що почався новий етап у їхніх стосунках.

Читайте також Дівчина Максима Михайлюка розповіла, як вони дізналися про вагітність: миловидний кадр

Даша Хлистун про одруження з Максимом Михайлюком

Модель відповідала на запитання підписників, більшість з яких стосувалася вагітності та стосунків з пілотом Михайлюком. Прихильникам цікаво дізнаватися нові подробиці з життя пара, до якої тепер прикута особлива увага.

Серед питань, які ставили Хлистун найчастіше, була стать дитини, термін вагітності та весілля з Максимом. Даша зазначила, що поки не відповідатиме, оскільки незабаром разом із коханим розповість усе, а весілля шанувальники зможуть навіть побачити.

Проте на одній з інстаграм-сторіс дівчина натякнула, що вона та Максим вже одружені: "Я і Макс вже дружина та чоловік". Раніше вона казала, що інколи називає Михайлюка чоловіком, а він її – дружиною. Схоже, що тепер пара вирішила все-таки узаконити свої стосунки і вже задумується над гучним весіллям.



Даша Хлистун відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіс Даші Хлистун

Що відомо про стосунки Максима Михайлюка та Даші Хлистун

Про роман пілота зі знаменитою моделлю стало відомо в липні 2020 року. Тоді їх разом помітили на пляжі одеського клубу Ibiza Beach Club. Це була спільна відпустка закоханих, а незадовго до цього вони відпочивали разом із Григорієм Решетником та його дружиною в одному з відпочинкових комплексів під Києвом.

Пара намагалася приховувати стосунки від громадськості, проте після чуток в пресі у соціальних мережах з'являлося все більше спільних фото. Закохані живуть разом та готуються до народження спільного малюка.