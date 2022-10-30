З мене зробили лицемірну, – Даша Квіткова розповіла правду про монтаж "Холостяка"

Блогерка Даша Квіткова є переможницею "Холостяка-9". Вона відверто розповіла, як творці проєкту змонтували її висловлювання так, щоб створити образ лицемірної дівчини.

Даша ніколи не приховувала, що на проєкт пішла за коханим чоловіком, а не за дружбою. Тому вона не товаришувала з іншими учасницями, не спілкувалася з ними, завжди казала те, що думає. Однак в ефірі часто показували зовсім не те, що було насправді.

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Даша Квіткова про монтаж "Холостяка"

Коли "Холостяк-9" почали показувати в ефірі, Даша та Нікіта Добринін зустрічалися, але про це ніхто не знав. Вони разом переглядали всі випуски і під час цього було багато сварок, сліз та істерик.

Ми з Нікітою дивилися кожний випуск і були неймовірні сварки. До сліз, істерик. Я знала, що він деякі речі не говорив, але змонтували так, ніби все навпаки,

– поділилася блогерка.

Зокрема, це стосувалося знайомства з батьками Даші. За словами блогерки, все пройшло чудово, в затишній атмосфері, після цього в неї з Нікітою відбулася розмова, де він сказав, що щасливий з нею. А в ефірі показали слова Добриніна, де він нібито називає Квіткову "малолєткою".

Як Даша потрапила на проєкт

Квіткова відправила заявку на участь в шоу, вже коли був додатковий набір. Блогерка переглядала минулий сезон з сестрою брата і та сказала, що Даша може спробувати свої сили. На кастингу дівчина поспілкувалася з редакторами і її взяли на проєкт. Однак не знала, що в ефірі з неї захочуть зробити стерво.

На першій вечірці до мене підійшла психологиня та сказала: "Ти чого сидиш і мовчиш? Ми чекаємо від тебе реакції. Ти маєш бути нібито с*кою,

– пригадала Квіткова.

Блогерка також розповіла, що на проєкті заборонені мобільні телефони, книжки, музика, фільми. Учасниць закривають у чотирьох стінах і вони можуть думати лише про "Холостяк". Цілодобово тривають зйомки і в такому ритмі починають зароджуватися почуття до головного героя. Дівчина може цього не хотіти, але це виникне, оскільки всі думки та розмови лише про "Холостяка".

Даша Квіткова про участь в "Холостяку": дивіться відео онлайн

Зазначимо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали єдиною парою за 11 сезонів проєкту, чиї стосунки мають тривале продовження після закінчення зйомок. Закохані одружилися, рік тому в них народився син Лев. А у час повномасштабної війни навіть повінчалися в церкві.

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