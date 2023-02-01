"Холостяк" Алекс Топольський зізнався, чи був у нього інтим з Катею після проєкту

"Холостяк-12" з Алексом Топольським виявився гарячішим, ніж усі попередні сезони. Він багато цілувався, а тепер заговорив про інтим. Чи був у героя секс з переможницею Катею Лозовицькою, дізнавайтеся нижче.

Алекс Топольський раніше жартував про інтим з Вікторією Варлей, а тепер всерйоз заговорив про близькість з переможницею 12 сезону "Холостяка". На його думку, було б дивно, якби за місяць стосунків у них не було сексу.

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Алекс Топольський про інтим з переможницею "Холостяка"

Ну звісно, що був секс. Ми все ж таки місяць зустрічалися,

– заявив Алекс Топольський.

Далі інтерв'юерка Анна Олицька поставила провокативне запитання, аби вивідати, чи не через це вони розійшлися. "На скільки за темпераментом тобі ця дівчина підходить? Мені здається, що ти більш темпераментний, ніж вона. Наскільки вам було комфортно? У ліжку також все було ідеально?" – запитала вона.

На щастя, Алекс повівся гідно й відмовився відповідати: "У мене є своя думка. Я точно не буду коментувати, яка Катя в сексі. Якісь деталі я точно упущу… Я не хочу ображати Катю і говорити якісь неделікатні речі щодо неї".

"Холостяк" Алекс Топольский з переможницею Катею / Фото СТБ

Щоправда, під час розмови з'ясувалося, що йому подобаються розкуті дівчата. Саме такою він далі назвав Сашу Мудру, яку не обрав у фіналі. Алекс навіть зауважив, що дівчина "класно цілується", більш пристрасно, ніж Катя.

Якщо дівчина під час сексу не емоційна, якщо вона, можливо, скута. Є люди, яким важко бути в моменті, віддатися людині, віддатися собі, своїм інстинктам. Мене це не стимулює, не надихає,

– підмітив Алекс Топольський.

До речі, раніше Катя Лозовицька коментувала, що вони з Алексом не жили разом, як пишуть у мережі. "Холостяк" нібито пропонував, але вона не була готова, бо стосунки з ним її "повністю не влаштовували".