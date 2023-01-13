У день фіналу: "Холостяк" Топольський порівняв Сашу й Катю та розповів, як обирав переможницю

Сьогодні українці дізнаються, кого вибере Алекс Топольський у фіналі шоу "Холостяк". Чоловік розповів, за яким принципом обирав переможницю шоу.

13 січня українці нарешті побачать фінал романтичного шоу "Холостяк". Алекс Топольський обере одну з двох дівчат, з якою спробує побудувати стосунки. Напередодні він поділився, яким чином мислив, коли робив фінальний вибір.

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Кого вибере Алекс Топольський

"Холостяк" зізнався, що мав почуття до обох фіналісток – і Каті, і Саші. Він також згадав, як побачив дві яхти на прогулянці – одна сильно гойдалась, а інша нікуди не рвалась. Ці яхти Алекс порівняв з дівчатами.

Саша та Катя – абсолютно різні, у них різні принципи, різний світогляд, різні характери. І я з ними розкривався також по-різному,

– зізнався Топольський.

Алекс розповів, що з Сашею у його стосунках буде непередбачуваність, спонтанність та пристрасть. У дівчини палке бажання вивчення нового, вона любить життя та радіє йому.

у його стосунках буде непередбачуваність, спонтанність та пристрасть. У дівчини палке бажання вивчення нового, вона любить життя та радіє йому. Тоді як з Катею він відчував спокій, умиротворення, довіру та глибину. "Холостяк" поділився, що саме цього йому бракувало під час життя в Америці. "Вона буде чудовою мамою, яка зможе прищепити лише найкращі цінності дитині. Її доброта лежить в основі її характеру – це мене дуже підкуповує".

"З Катею в мені прокидався романтик, з Сашею у мені вирувала пристрасть. Я запитав: "Кого ти поряд із собою шукаєш насправді?", і відповідь ви дізнаєтеся вже сьогодні", – заінтригував Алекс Топольський.