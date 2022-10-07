Коли попросили почекати два – три тижні максимум: "Холостяк" показав кумедні фото з Решетником

Прем'єра 12 сезону "Холостяка" мала відбутися 30 вересня, але її знову перенесли. Головний герой Алекс Топольський з гумором прокоментував довге очікування глядачів на початок цього сезону.

У день, коли мала відбутися прем'єра 12 сезону, творці проєкту повідомили, що через технічні причини вимушені знову перенести показ першого випуску.

До теми "Холостяк" 12 сезон знову перенесли: у чому причина і коли відбудеться прем'єра

Алекс Топольський про очікування на "Холостяк-12"

Новий сезон "Холостяка" зазвичай показують навесні. Так було заплановано й на цей рік, але війна все змінила. У вересні творці проєкту повідомили, що вирішили таки показати новий сезон, адже на цю історію кохання чекала вся країна.

Глядачі нетерпляче очікували на вечір 30 вересня. Однак прем'єра знову не відбулася. Головний герой сезону Алекс Топольський з гумором прокоментував це, опублікувавши фото, на яких з допомогою фотошопу зобразив себе та ведучого Григорія Решетника у старості.

Це не ми постаріли, це ентузіазм та нетерпіння по очікуванню "Холостяка", знайшли вихід самореалізуватися. Сподіваюсь, ви тримаєтесь. Скоро. Скоро. Дуже скоро,

– написав Алекс під світлинами.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Більше про "Холостяка" Новий "Холостяк-12" Алекс Топольський: біографія головного героя романтичного шоу

Такий допис неабияк сподобався підписникам бізнесмена. У коментарях вони активно висловлюють свої думки щодо знімків. Дехто навіть порівнює перенесення прем'єри "Холостяка-12" з висловлюваннями Олексія Арестовича про війну.