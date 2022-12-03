Холостяк 12 сезон 6 випуск: поцілунки в Дубаї, скандал між дівчатами, скасована церемонія троянд

8 дівчат продовжують боротися за серце головного "Холостяка" країни Алекса Топольського. У 6 випуску романтичного реаліті-шоу показали другу частину пригод Алекса і дівчат в Дубаї. Там були не лише чуттєві побачення, але й екстримальні зустрічі, скандали.

Події на проєкті "Холостяк-12" розвиваються досить стрімко. Історії Алекса Топольського та дівчат стають все романтичнішими, кожна красуня прагне завоювати його серце та стати тією єдиною, заради якої він прийшов на шоу, інформує 24 канал. Далі дізнавайтеся, як українки виборювали симпатію Алекса у новому випуску.

Не пропустіть Холостяк 12 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув шоу

Побачення з Сашею у мотузковому парку

Олександра вже вдруге відправилася на індивідуальне побачення з Алексом. "Холостяк" підготував для дівчини кілька екстремальних випробувань у мотузковому парку.

Все почалося з лазіння по мотузковій павутині . Алекс та Саша мали дістати конверти, які були розташовані у різних кінцях павутини.

. Алекс та Саша мали дістати конверти, які були розташовані у різних кінцях павутини. На другому етапі вони мали вилізти на гору , допомагаючи одне одному.

, допомагаючи одне одному. Третє завдання, з яким Алекс та Саша мали впоратися, – "трикутник довіри" . Вони йшли на по мотузкових канатах, тримаючись за руки. Однак на початку обоє впали, не змогли пройти до кінця.

. Вони йшли на по мотузкових канатах, тримаючись за руки. Однак на початку обоє впали, не змогли пройти до кінця. Ці випробування завершились завданням, де Алекс і Саша мали вилізти на стовп, прокричати обіцянку партнеру та стрибнути на кулю. Це було важко, оскільки обоє мають страх висоти. Та їм вдалося це зробити. "Сашо, я тебе обожнюю", – крикнув Алекс. Це розчулило та вразило учасницю. Саша дуже боялася стрибати, але з підтримкою "Холостяка" змогла наважитися.

Після такого екстриму відправилися на романтичну вечерю на природі. Як з'ясувалося, в конвертах, які збирали у парку, були фотографії з попередніх зустрічей Саші та Алекса. Вони разом вклеїли їх в альбом.

Я думала: "Яка ми гарна пара, як гарно разом виглядаємо!". Це чудовий початок історії кохання. Я розумію, що починаю закохуватися в Алекса. Він робить мене щасливою,

– сказала Саша.



Побачення Саші та Алекса / Скриншот з відео

Які правила в будинку встановила Віка

Цього тижня господаркою дому була Вікторія. Вона продиктувала свої правила:

Елегантність – одягати спідниці, сукні, підбори тощо.

– одягати спідниці, сукні, підбори тощо. Взаємоповага – цілий тиждень звертатися одна до одної на "Ви" та вимовляти повне ім'я.

– цілий тиждень звертатися одна до одної на "Ви" та вимовляти повне ім'я. Творчість – майстер-класи з акторської майстерності.

– майстер-класи з акторської майстерності. Написати вірш для Алекса.

Віка стала єдиною господаркою, правил якої дотримувалися інші дівчата. Однак учасниці все-таки порушили їх, коли та пішла на побачення.

До слова Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

Побачення з Катею та Аліною

З цими дівчатами Алекс захотів відчути адреналін. Тому запросив їх кататися на мотоциклах. Такому проведенню часу дуже зраділа Аліна, тому не приховувала щирих емоцій. І першою з Алексом поїхала на мотоциклах.



"Холостяк" на побаченні з Аліною та Катею / Скриншот з відео

Алекс і Катя під час спільного катання зупинилися, щоб поспілкуватися, пофліртувати. Між ними спалахнула пристрасть, яка вилилася у поцілунок.

Катя здивувала мене. Вона змогла відкритися і показати іншу частину себе,

– прокоментував Алекс.



Поцілунок Каті та Алекса / Скриншот з відео

Повернувшись до Аліни, Алекс запропонував дівчатам повечеряти. Аліна поділилася особистою історією. Коли вона працювала в компанії тата, прийшов грабіжник, який розгромив офіс. Тоді дівчина вибігла на вулицю, просила допомогти, але ніхто не звертав увагу на це. Ця ситуація показала, що в житті можна розраховувати лише на себе. Історія Аліни вразила Алекса, він вкотре переконався, що вона дуже сильна дівчина.

Політ на гелікоптері з Сашею Мудрою

Минулого тижня Саша отримала білу троянду, тому мала можливість загадати бажання. Дівчина хотіла, щоб вони удвох спробували щось вперше. "Холостяк" запросив учасницю в одну з найвищих будівель Дубаї. А після цього на дівчину чекав ще один сюрприз – політ на гелікоптері.

Ти мені дуже подобаєшся,

– сказав Алекс.



Політ на гелікоптері з Сашею / Скриншот з відео

Після польоту в Алекса та Саші була дуже відверта та інтимна розмова. Це вразило "Холостяка", оскільки від початку проєкту дівчина здавалася дуже правильною. На цьому побаченні між ними розгорілися почуття, які зміцнили поцілунком.

Вона дуже майстерно спокушає,

– зізнався Алекс.



Поцілунок Саші та Алекса / Скриншот з відео

Поїздка в автомобілі з Вікторією

Цього тижня Алекс вперше запросив Віку на індивідуальне побачення. Він підготував для неї поїздку в красивому автомобілі по сонячному Дубаї.



Поїздка в автомобілі з Вікторією / Скриншот з відео

Пунктом призначення став спеціальний майданчик, де громили різні речі і таким чином випускали весь негатив, біль. Це було потрібно обом, а потім Алекс запросив Віку на відверту розмову. Там вона поділилася історією про попередні стосунки, де хлопець абсолютно не цінував її.

З нею цікаво. Вона різна, незвична. У цьому й полягає чарівність та її краса,

– сказав Алекс наприкінці побачення.

Побачення з Юлею в океанаріумі

Запрошення на ще одне індивідуальне побачення отримала Юлія. "Холостяк" пам'ятає, що дівчину надихає море, тому запросив її в один із найбільших океанаріумів світу. Вони разом занурювалися під воду, вивчали той казковий світ. Така водна "прогулянка" була досить довгою, під водою Алекс та Юлія знайшли особливі мушлі, які "Холостяк" підготував спеціально для цього побачення.



Побачення з Юлею під водою / Скриншот з відео

Зустріч продовжилася в ресторані. Там Юля відкрила мушлі й побачила, що Алекс приготував для неї коштовний подарунок – сережки з перлами та діамантами. Розмова була дуже щирою та легкою. Обом сподобалися доторки, обійми. Ця зустріч зблизила Юлю з Алексом.

Анонімні думки дівчат одна про одну та скасована церемонія троянд

Напередодні церемонії троянд Алекс прослухав відеозвернення дівчат, у яких цього тижня були вірші. Це було правило Віки, яке вона сама порушила. Та це були не всі сюрпризи для "Холостяка". Григорій Решетник запропонував Алексу послухати анонімні думки дівчат одна про одну, які вони записали цього тижня.

Після коментарів дівчат стало відомо, що Саша палить, але приховувала це від Алекса.

палить, але приховувала це від Алекса. Аліну назвали "дівчиною з психічними проблемами, має розлад". Також для дівчат вона є "хитрим маніпулятором".

назвали "дівчиною з психічними проблемами, має розлад". Також для дівчат вона є "хитрим маніпулятором". Катю вважають беземоційною, а також вона нібито сумнівається в "Холостяку".

вважають беземоційною, а також вона нібито сумнівається в "Холостяку". Ліза має "образ тупої білявки, яким вона успішно користується", є хитрою і займається підлабузництвом.

має "образ тупої білявки, яким вона успішно користується", є хитрою і займається підлабузництвом. Щодо Юлі, то дівчата вважають її чесною, однак незрозумілою дівчиною, оскільки її хештег "ескорт" викликає питання. Але про це вона розповіла Алексу на першому побаченні і пояснила, що не розуміє, хто і чому підписав її так у своєму телефоні. Юля розплакалася і Алекс захотів обійняти її.



Алекс обіймає Юлю після коментарів про неї / Скриншот з відео

Віка , за словами дівчат, може перекрутити ситуацію так, як зручно їй. А також "їй потрібен олігарх, якщо ми всі поїдемо, вона залишиться в Дубаї шукати принца".

, за словами дівчат, може перекрутити ситуацію так, як зручно їй. А також "їй потрібен олігарх, якщо ми всі поїдемо, вона залишиться в Дубаї шукати принца". Марину конкурентки вважають вульгарною, без власної думки, "якоюсь мірою мазохісткою". А також вона нібито під впливом Саші Мудрої й намагається бути такою, як вона. Та Марина не змовчала, захищала себе і це сподобалося Алексу.

конкурентки вважають вульгарною, без власної думки, "якоюсь мірою мазохісткою". А також вона нібито під впливом Саші Мудрої й намагається бути такою, як вона. Та Марина не змовчала, захищала себе і це сподобалося Алексу. Саша Мудра – дві різні людини в житті та перед камерами, постійно провокує, перекручує факти та слова, "не віриться, що така людина може існувати в соціумі", "звикла дарувати чоловікам тільки секс, найнеприємніша особа". Такі коментарі вразили "Холостяка", адже нічого хорошого про Сашу він не почув.

Вся ця ситуація шокувала Топольського. Дівчата поливали одна одну брудом, принижували. Тому "Холостяк" вирішив не проводити церемонію троянд. Після таких коментарів Алекс був не готовий приймати рішення, тому скасував церемонію і пішов.



Алекс Топольський скасував церемонію троянд / Скриншот з відео