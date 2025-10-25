Цимбалюку сподобалась ефектна поява Ірини на першій вечірці та її образ. Однак, попри це, актор не вручив дівчині троянду, передає 24 Канал.

Не пропустіть "Холостяк" 14 сезон 2 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

Я не очікувала, що так буде. Ми не зрозуміли одне одного, хоча я думала, що у нас класний буде зв'язок. Історія закінчилась, що робити?,

– прокоментувала рішення Цимбалюка Ірина.

Тарас Цимбалюк попрощався з Іриною / Скриншот з відео

Тарас Цимбалюк зізнався, що у нього погана інтуїція. Актор додав, що для нього умови проєкту – трохи "спартанські", адже рішення потрібно було приймати дуже швидко.

Можливо, деякі мої рішення були трішки спонтанними,

– сказав Цимбалюк.

У Threads Ірина поділилась – не очікувала, що не отримає троянду від Тараса. Дівчина також подякувала людям, які її підтримували. Модель стала однією з тих учасниць, які запам'ятались глядачам найбільше.

Ірина про рішення Цимбалюка / Скриншот з Threads

