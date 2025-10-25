Цимбалюку сподобалась ефектна поява Ірини на першій вечірці та її образ. Однак, попри це, актор не вручив дівчині троянду, передає 24 Канал.

Я не очікувала, що так буде. Ми не зрозуміли одне одного, хоча я думала, що у нас класний буде зв'язок. Історія закінчилась, що робити?,
– прокоментувала рішення Цимбалюка Ірина.

Тарас Цимбалюк та ІринаТарас Цимбалюк попрощався з Іриною / Скриншот з відео

Тарас Цимбалюк зізнався, що у нього погана інтуїція. Актор додав, що для нього умови проєкту – трохи "спартанські", адже рішення потрібно було приймати дуже швидко.

Можливо, деякі мої рішення були трішки спонтанними,
– сказав Цимбалюк.

У Threads Ірина поділилась – не очікувала, що не отримає троянду від Тараса. Дівчина також подякувала людям, які її підтримували. Модель стала однією з тих учасниць, які запам'ятались глядачам найбільше.

Ірина покинула ХолостякаІрина про рішення Цимбалюка / Скриншот з Threads

Хто ще покинув проєкт "Холостяк"?

  • Художниця Анастасія

  • Кондитерка Катерина

  • Віточка, яка популяризує етноаксесуари

  • Керівниця відділу СММ Тетяна

  • Блогерка Анна

  • Дизайнерка Христина

  • Дар'я Мазай

  • Тетяна, яка працює на фармацевтичному виробництві