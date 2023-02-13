Не спілкуюсь, – Саша з "Холостяка" розповіла про ставлення до Алекса Топольського після шоу

Учасниця "Холостяка-12" Саша Погорєлова не залишилась тією, яка промовчала про ставлення до Алекса Топольського. Читайте нижче, чи розчарувалась дівчина у "Холостяку".

Практично усі дівчата з 12 сезону "Холостяка" негативно висловлюються про головного героя Алекса Топольського. Про ставлення до бізнесмена розповіла й підприємиця Саша Погорєлова.

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Чи розчарувалась Погорєлова в Алексі

Саша Погорєлова розповіла, що зараз бажає Алексу Топольському знайти свою половинку та хоче, щоб він був щасливим. Однак її трохи розчарували висловлювання про Катю.

Я з Алексом не спілкуюсь, не слідкую за ним у соцмережах. Мені подобається, що у нього є життєрадісність, легкість, інфантильність. Імпонує мені як людина. У нього добре серце. Але мені не подобаються деякі його вислови про Катю після фіналу. Це не гідно. Ти чоловік і мусиш тримати своє обличчя, статуру. Не вестись на провокації,

– зізналась Саша.

Саша розповіла, що виліт з проєкту її не засмутив. Вона зізналась, що у момент, коли вона покидала шоу, раділа, що нарешті поїде додому. "Я знаю, що я йому сильно подобалася, але в якийсь момент все пішло на спад. Десь я розчарувалась, десь, може він, десь інша історія розвивалась. Для мене це було логічне завершення історії з ним".

Інтерв'ю з Сашею Погорєловою: дивіться відео онлайн

Додамо, що вже після проєкту Саша Погорєлова зізналась про страх, з яким зіткнулась на проєкті. Вона розповіла, що несподівано почала боятися камер. До того ж у той момент, коли Саша нервувала, Алекс не підтримував її, а наголошував на цьому хвилюванні.

Цікаво, що керівниця компанії підтримує добрі стосунки з переможницею Катею Лозовицькою. Дівчата навіть разом дивилися фінал "Холостяка" у Києві, поки Алекс був на Балі.