"Так і має бути": Решетник і Топольський відповіли на критику української озвучки "Холостяка"

28 жовтня відбулася прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк". Цього року його озвучили українською мовою, що викликало невдоволення у більшості глядачів. Ведучий Григорій Решетник і головний герой Алекс Топольський вже висловили свої думки щодо цього.

Зйомки реаліті-шоу відбувалися до війни, тому учасниць та сам "Холостяк" спілкувалися російською. Оскільки зараз Україна відмовляється від всього, що пов'язує з ворогом, то творці проєкту вирішили озвучити випуски українською. І через це нарвалися на критику.

До слова "Навіщо ви зробили цю озвучку": емоційна реакція мережі на "Холостяк-12" українською

Багатьом глядачам не сподобалася ідея з озвучкою, оскільки всіх учасниць озвучує одна дівчина. Це не передає справжніх емоцій та почуттів.

Що каже про українську озвучку Алекс Топольський

Головний герой відповів невдоволеним глядачам і наголосив, що дуже радий, що зараз "Холостяк" показують українською мовою.

"Я дуже радий, що наймасштабніше шоу нашої країни виходить українською мовою! Зараз ми всі, як ніколи, маємо підтримувати свою державу та поважати рідну мову. Так, випуски записані до всіх цих жахливих подій. Але я впевнений, що якби зйомки проходили зараз, то кожен із учасників "Холостяка" говорив би саме українською! Тому вважаю, що критика щодо озвучки – це зовсім зайва і нерозумна трата енергії. Пропоную вам відпустити весь негатив. Цього й так достатньо для всіх нас. Просто пориньте в атмосферу проєкту, у пригоди, романтику, почуття! Сподіваюся це допоможе хоч трохи повернути тепло у ваші серця", – написав він під відео.

Реакція Григорія Решетника

Незмінний ведучий проєкту підтримав Алекса та наголосив, що українське звучання має бути у вільній та незалежній країні: "Ми це зробили! Незважаючи на всі обставини, запустили 12 сезон проєкту "Холостяк". Я щасливий, що він звучить саме українською! Так і має бути у вільній та незалежній Україні. Також тішусь, що наше шоу поза політикою. Вона про романтику та кохання. Зважаючи на всі ваші відгуки та коментарі, вкотре переконуюся, що наш проєкт залишається найобговорюванішим і найпопулярнішим в Україні. Сезон буде крутим і гарячим!".