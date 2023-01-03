Вихоплював і закидав у пакетик, – "Холостяк" пожартував про те, як їв з дівчатами на побаченнях

У своїх соцмережах Алекс Топольський часто розповідає про залаштунки "Холостяка". Цього разу він жартома пригадав, як вечеряв з учасницями на побаченнях і видирав їжу в офіціантів.

Майже кожне побачення на "Холостяку" закінчується в ресторані. Однак з випусків видно, що Алекс Топольський і дівчата не налягали на їжу. Як з'ясувалося, це була вимога знімальної групи, аби вони багато не жували в кадрі. Герой розповів, що відбувалося, коли камери вимикалися, але зробив це у жартівливій формі.

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Як "Холостяк" їв на побаченнях з дівчатами

Друзі, думаю, настав уже той момент, коли вам потрібно розказати все, як було, всю правду щодо того, як ми їли на проєкті. Ми не будемо 90% часу їсти, щоб ви дивилися, як ми їмо олів'є, рибні хвости. Тому коли вимикалися камери, двоє вихованих людей підривалися, нападали на офіціанта. Дівчина тримала його за руки, він з тарілкою майже падав, я вихоплював цей риб'ячий хвіст, олів'є, дожовував, закидав у пакетик, який потім з дівчиною ще розділяли на двох. Це були закони джунглів,

– розповів Алекс Топольський.

Він також заявив, що над ними стояли менеджери ресторану та чекали, коли вони підуть геть, бо зйомки такого епізоду могли тривати дві-три години.

У телеграмі на жарт "Холостяка" відреагували так:

"Олів'є і риб'ячі хвости в торбинці. Цікаво поглянути збоку, як ви це доїдали з дівчиною";

"Ну добре, що не борщ у пакеті";

"А я замислювалася над цим питанням, тому що їжа завжди не зачеплена на камері, бідні голодні там";

"Цікаво, хто та дівчина, яка доїдала з тобою пакета".

Нагадаємо, раніше дівчата ділилися, що як тільки камери вимикалися, їх з Алексом розводили по різних кімнатах, аби у кадрі між ними зберігалася іскра, а історія кохання розвивалася лише під прицілом камер. Тож заява "Холостяка" про напади на офіціантів – очевидна вигадка.