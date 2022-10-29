"Навіщо ви зробили цю озвучку": емоційна реакція мережі на "Холостяк-12" українською

28 жовтня відбулася довгоочікувана прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк". 1 випуск в ефірі мали показати ще 4 березня, однак через війну показ відклали, а тепер показали з українською озвучкою. Це викликало невдоволення у більшості глядачів.

Під дописами на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі глядачі діляться емоціями від перегляду проєкту з українською озвучкою.

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Як мережа реагує на "Холостяк-12" українською

Оскільки проєкт зняли ще до початку повномасштабної війни, то учасниці та головний герой розмовляли перед камерами російською. Це було звичне явище у попередніх сезонах, адже до 24 лютого російською мовою розмовляла велика кількість українців.

Восени творці "Холостяка" оголосили, що покажуть прем'єру 30 вересня. Однак за кілька годин до показу скасували її. Як з'ясувалося, причиною стало те, що шоу не озвучили українською. Тому місяць готували випуски з українською озвучкою, але це не сподобалося публіці. 1 випуск отримав здебільшого негативні відгуки.

"Або знімайте одразу українською, або показуйте як є. А не показуйте абищо".

"Що за знущання? Якщо на те пішло, то треба було покликати учасниць, щоб вони самі себе озвучували. А це просто жах".

"Зробіть, будь ласка, мову оригіналу. Шоу знято до війни!"

"Я просто зла. Як можна було так зіпсувати шоу? Це зовсім не той ефект, чужі голоси. Хочеться чути голоси учасниць і справжні емоції".

"Озвучка жахлива. Дивишся і розумієш, що це не їхні голоси".

"Зробіть, будь ласка, нормальну озвучку. Українська – це прекрасно, але не коли 20 дівчат озвучує одна. Можна було б усіх зібрати учасниць і разом переозвучити, вони б краще впорались з розкриттям своїх емоцій, ніж стороння людина".

"Чекала 6 місяців "Холостяка", щоб почути цей переклад. СТБ, поверніть оригінальний звук!"

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Та є й ті глядачі, які позитивно сприйняли озвучку проєкту українською мовою. Наголошуючи, що в Україні триває війна.

"Всі женуть на озвучку. А когось тригерить російська мова. Або я не розумію російську. Я українка і маю дивитись російською іноземною мовою? Правильно зробили, що озвучили".

"Рада, що переклали. Українська мова дуже красива. Якби усі громадянина нашої держави спілкувались українською, такого б не відбулось. Приклад! Щоб на майбутнє наші шоу були справжніми".

"Люди, ви подуріли? Ви дійсно зараз жалієтесь на поганий дубляж? У нас війна в країні! Росія нищить наші міста, наших людей і наших захисників. Хоче знищити усіх нас! А ви хочете, щоб ефір був російською? Серйозно? Та СТБ молодці, вони Україну підтримують! А ви кого?"

"Люди, чого обурюєтеся? Проєкт український, то чому шоу має бути російською? Нарешті взялися за це. Хто хоче на телебачення – українською, будь ласка. В інстаграмі говоріть, якою хочете".

Що пропонують глядачі

Для багатьох глядачів через озвучку шоу не є справжнім, адже не зрозумілі справжні почуття та емоції. Серед варіантів, які пропонують, щоб виправити цю ситуацію, є такі: