Старший на 15 років: Саша Мудра вперше розповіла про стосунки з американцем після "Холостяка"

Фіналістка "Холостяка" Саша Мудра розповіла про перші стосунки, які склались у неї після шоу. Дівчина закрутила роман з бізнесменом-американцем, який допоміг їй виїхати з України з початком війни.

Після завершення проєкту Саша Мудра познайомилась з американцем, який рік жив у Києві та створював ІТ-компанію. Саша почала спілкуватися з ним у додатку для знайомств. Чоловік старший за дівчину на 15 років, він не одружений та не має дітей.

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Перші зустрічі Саші з американцем

Їхнє перше побачення було заплановане на 24 лютого. У цей день американець виїхав з Києва, а самій Мудрій детально розповів, що зробити, щоб евакуюватися. Вперше вони зустрілися на кордоні зі Словаччиною.

Я так хвилювалась, планувала прийти в сукні, з вкладеним волоссям. А в результаті – я як якийсь замучений їжачок, який просто втомився. І я його бачу, в мене якийсь страх… І я пам’ятаю, що в машині ми їхали мовчки. Я взагалі не розмовляла, в мене був ступор.

"Наше перше побачення було дуже дивним. Він мені одразу сказав: "Я не буду тобі розповідати про якісь рожеві замки. Я шукаю собі дружину. Я не зацікавлений у швидких зв'язках. Ти мені подобаєшся і я роблю все, щоб зробити тебе щасливою". Ось він мені сказав на нашій першій зустрічі".

Думка Саші про бойфренда

, важливо й те, що бойфренд Саші допомагає Україні. Через це він навіть отримав заборону на в'їзд до Росії на 10 років. "Коли мої стосунки розвивалися, я постійно казала, що нам потрібна зброя. Фінансовий бік був на ньому, а підштовхувала до цього я. У результаті моєму хлопцю закрили в'їзд у Росію на найближчі до 10 років – прийшов лист. Але він там ніколи й не був".

Учасниця "Холостяка" невпевнено відповіла на запитання, які має почуття до бойфренда. Вона поділилась, що у стосунках є певні проблеми – Саші не вистачає особистого простору. Однак нещодавно вона переїхала у Нью-Йорк, де коханий зняв їй квартиру.

Я не знаю, що відповісти не це питання. Мабуть, якщо я вже про це задумуюсь, то... У будь-якому випадку я знаю, що я не так закохана в нього, як він в мене,

– зізналась Саша Мудра.

"Працює він лише два місяці в рік. Весь інший час у нього абсолютно вільний, і цей момент – одна з причин того, чому у нас не складається. Для мене дуже важливим є особистий простір. У моєму житті є як стосунки, так і дружба. Для мене важливо піти зустрітися з моїми дівчатами… Але ні, весь свій час я повинна приділяти йому".

Саша Мудра також розповіла, чим саме займається бойфренд: "Його основний бізнес полягає в тому, що на нього працюють пожежники, які тушать пожежі у лісі, на заході Америки. Там постійно відбуваються пожежі. На нього працює близько тисячі людей. Чесно, коли я його запитала, як мені правильно на інтерв'ю пояснити, ким ти працюєш… Він почав мені розповідати, але я нічого не зрозуміла. Тому пояснюю своїми словами".

, що вперше про нові стосунки Мудрої розповіла інша учасниця Вікторія Варлей. Тоді вона поділилась, що вже бачилась з новоспеченою парою, та зізналась, що коханий Саші дуже щедрий. Це дівчина підтвердила і сама – він задаровує її ювелірними прикрасами та регулярно влаштовує сюрпризи.

Інтерв'ю Саші Мудрої: дивіться відео онлайн