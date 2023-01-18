Не відпускав ні на секунду, – переможниця "Холостяка" згадала перші дні з Алексом після фіналу

Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька розповіла про перші дні, які провела з Алексом Топольським після фіналу. Вона також зізналась, що відчувала на останній церемонії.

Пара, що склалась у фіналі шоу "Холостяк", ділиться першими деталями їхніх стосунків поза проєктом. Переможниця Катерина Лозовицька, яка зіткнулась з першими закидами хейтерів, розповіла про фінал та перші дні опісля.

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Катя згадала, що відчувала на фіналі

Дівчина розповіла, що з довгої промови Алекса запам'ятала лише одну фразу, бо дуже хвилювалась: "В моєму серці пролунало твоє ім'я".

Пам’ятаю як емоції змінювались через кожну фразу. Алекс мені потім розповів, що на моєму обличчі, реально, кожні три секунди змінювався вираз. Каже, було цікаво. Цікаво йому… А я майже падала там. "Пам'ятаєш я казав, що я вже не пам’ятаю що таке закоханість? Тепер я згадав. Хочу бути з тобою". В мене сльози. Я просто не могла повірити,

– поділилась Катя Лозовицька.

"Невже нарешті? Каблучка, обійми, поцілунки, тремтіння. Щасливий Алекс і щаслива я. Не могли один від одного "відлипнути"… Ввечері ми святкували всією знімальною групою кінець сезону. Це було на даху будівлі. Грала музика. Було ідеально тепло. Пам’ятаю, ми стояли, обійнявшись, танцювали, розмовляли. На вулиці був легкий вітер. Ніби у фільмі, де усе тільки починається".



Катя та Алекс / Фото з інстаграму Лозовицької

Якими були перші дні після фіналу

Обраниця Алекса розповіла, що наступного дня після фіналу вони мали можливість прогулятися по Мадейрі лише удвох.

Я страшенно соромилась… знов. Ніби вже рідна людина, а ніби і знову перше побачення, де тепер тільки ми удвох. Було навіть дивно, що ніхто не розводить нас у різні сторони. Ми гуляли на набережній, тікали від гігантських хвиль. В той самий день летіли в Київ. Як пара. Сиділи поруч в літаку. Тримались за руки. Алекс не відпускав мене ні на секунду,

– згадала Катя.

Катя та Алекс / Фото з інстаграму Лозовицької

Після аеропорту парі вже доводилося ходити окремо та ховатися від людей. Свій допис Катерина завершила інтригуюче – адже правду про їхні стосунки всі почують на постшоу "Холостяка", у п'ятницю.

"Добре, що тоді ще були маски і на нас не сильно звертали увагу. Прилетіли в аеропорт Києва і знову розійшлися у різні кутки. Тепер треба було ховатися, щоб ніхто не бачив нас разом. Ми обмінялись номерами. Тато забрав мене додому. І тут приходить повідомлення: "Привіт, крихітко"".