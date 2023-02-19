Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька відреагувала на образливі слова Саші Мудрої

Нещодавно фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра дала інтерв'ю, у якому розповіла, що вважає переможницю проєкту Катю Лозовицьку нудної і припустила, що вона нібито не була закохана в Алекса. Катерина відреагувала на такі заяви.

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька висловила власні думки з цього приводу під час спілкування з підписниками у своїх Instagram-Stories. Вона, зокрема, відповіла і на питання про коментарі Саші Мудрої в її сторону.

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Лозовицька відповіла, що не дивилася інтерв'ю Мудрої: "І так достатньо знаю і розумію".

Та не цікаво мені це. Я особисто собі не дозволяю давати публічно оцінку якостям, почуттям інших людей, аби здатися кращою. Інше мене не хвилює,

– написала Катерина.



Катерина Лозовицька відповіла на питання шанувальників / Скриншот

Катерина відповіла і на питання, як ставиться до того, що її назвали "нудною". "Погано мене пізнали значить. Так і ставлюся", – написала вона.



Катерина Лозовицька відповіла на питання шанувальників / Скриншот

Додамо, що Алекс та Катя після завершення Холостяк 12 зустрічалися лише кілька тижнів, а перед початком повномасштабної війни розірвали стосунки.

Лозовицька каже, що ніколи не буде з чоловіком, який не поважає жінок, не відповідає за свої слова та не готовий брати на себе відповідальність.



Катерина Лозовицька відповіла на питання шанувальників / Скриншот

Цікаво, що у фіналістки Холостяка також запитали, скільки вона мала відносин. На це Катя відповіла, що 2 і додала, що в чоловіках звертає увагу на почуття гумору, манери, виховання та харизму.

Також фотомодель зізналася, що дівчата, які брали участь у "Холостяк 12" досі спілкуються та підтримують зв'язок, навіть мають спільний час у телеграмі.

До слова, раніше в інтерв'ю 24 Каналу переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька зізналась, що їхні стосунки тривали близько місяця. За словами моделі, їхні взаємини її не влаштовували, тому вона ініціювала розмову, про яку не шкодувала й після якої не плакала.