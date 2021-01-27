Холостяк 11 сезон: життя головного героя Михайла Заливаки до проєкту – фото

Вже 5 березня на телеканалі СТБ розпочнеться новий сезон романтичного проєкту "Холостяк". Головним героєм 11 сезону став бізнесмен Михайло Заливака. Редакція Showbiz 24 підготувала для вас добірку фото чоловіка, на яких показано його життя до участі в шоу.

Джерело: 24 канал

Вся країна з нетерпінням чекає на старт реаліті-шоу "Холостяк". Творці проєкту вже розсекретили, що головним героєм цього року став Михайло Заливака. Журналісти Showbiz 24 зібрали найяскравіші фотографії з інстаграм-сторінки "Холостяка", які він публікував до участі в шоу.

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Що відомо про Михайла Заливаку

Чоловіку, за серце якого вже зовсім скоро дівчата розпочнуть боротьбу, 31 рік. Він народився у Харкові. Михайло має власний бізнес, є засновником логістичної компанії. Також він не уявляє свого життя без спорту. Заливака вже встиг полонити жіночі серця бездоганною фігурою. Також новий "Холостяк" обожнює походи в гори. Він надає перевагу екстремальному відпочинку, під час якого щоразу відчуває нові емоції. Ще одним цікавим фактом про чоловіка є те, що він дуже любить котів і має 2 домашніх улюбленців.

Щодо обраниці, то Михайло прагне бачити поряд із собою не домогосподиню, а дівчину, яка зацікавлена своєю справою та розвивається у ній.

Найяскравіші фото Михайла Заливаки