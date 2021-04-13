Холостяк 11 сезон: що роблять дівчата, коли не йдуть на побачення

11 сезон реаліті-шоу "Холостяк" продовжує вражати глядачів. Учасниці на особистих сторінках в соціальних мережах діляться подробицями залаштунків проєкту. Зокрема, Юля "Зайка" розповіла, що у вільний від зйомок час вони займаються б'юті-процедурами, а також обговорюють те, що відбувається на шоу.

Уся країна нетерпляче чекає на нові випуски "Холостяка". Романтичні побачення, неочікувані зізнання та вибір Михайла Заливаки змушують глядачів затамувати подих. Та ще більше цікавлять моменти, які залишаються поза камерами. Тому особлива увага прикута до інстаграм-публікації учасниць реаліті-шоу.

Цікаво Instagram vs реальність: сторінки учасниць "Холостяка-11"

Юля "Зайка" активно ділиться з підписниками цікавими подробицями. В одній з публікацій дівчина розповіла, що робить, коли не отримує запрошення на побачення.

Заняття учасниць "Холостяка-11", коли не ходять на побачення

Графік на проєкті невнормований. Дівчата лягають спати та прокидаються в різний час.

Коли одні учасниці на побаченні, то інші збираються на посиденьки, щоб обговорити те, що відбувається, припустити, чим вони займаються на зустрічі з Михайлом. Також дівчата обговорюють, хто повернеться, а хто може покинути шоу. Інколи виникають сварки.

Учасниці мають різні розваги. Зокрема, на 5 тижні була арттерапія у Львові.

Одним із занять є зйомка інтерв'ю. Це саме ті закадрові коментарі, які є в кожному випуску. Також може бути зйомка реклами.

Іноді дівчата мають декілька годин вільного часу. Тоді збираються в кімнаті, роблять маски, говорять, грають ігри. Загалом, різні дівочі справи.

Повернувшись на знімальний майданчик, вони чекають інших учасниць з побачення та подробиць зустрічі з Михайлом. Під час цих посиденьок на диванчику одяг кожна дівчина обирає самостійно, попередньо затвердивши його зі стилістами. Макіяж і зачіску красуні також роблять самостійно.

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