Холостяк 11 сезон: які романтичні композиції лунали у 2 випуску проєкту
Прем'єра 11 сезону проєкту "Холостяк" була однією з найочікуваніших цієї весни. Щоп'ятниці українські глядачі спостерігатимуть за романтичними побаченнями та історіями головного героя з учасницями, які супроводжуються неймовірним музичним супроводом. Які пісні лунали у 2 випуску – читайте далі.
Джерело:СТБ
Кожне з побачень на "Холостяку" вражає неймовірними емоціями. Особливої атмосфери зустрічам Михайла Заливаки з дівчатами додають зворушливі композиції, які лунають у випусках. Які треки можна було почути у 2 випуску – читайте в матеріалі.
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Музика з 2 випуску "Холостяка-11"
Індивідуальне побачення Михайла з Юлею:
- Nathalie Mac – Rollercoaster;
- Goodpeople – Intensity;
- Michael Raphael – Chemical;
- Eric Bellinger – One More Time;
- Harlin James & Paul Lewis – We Are Better Together;
- Sam Clines & Luke Anthony May – Dive Back into Love;
- EMAN8 – Paradise;
- Meaghan Smith – You Live;
- Extreme Music – My Ghost.
Групове побачення та прогулянка Києвом:
- Lee Richardson & Jon Murrill & Tom Ford & James Cocozza & Richard Macklin – The Devil Always Gets Her Way;
- SATV Music – Don't You Let Me Down;
- MUSZETTE – Feeling Electric;
- Jack Phillips & Jack Greengrass & Adele Roberts – Could Be Yours;
- Thomas Read, Trina Smith, Namywa, Murphy & Jessie Dipper – Acid Glow;
- ICON Trailer Music – Never Say Impossible;
- Samuel John – Who Dares Wins;
- Jonathan Pilcher & Natalie Barowitz – Say It Now;
- Skye Emanuel, Drew Dvorsky, James Howland, Twodot Sensei & Linasko Licks – You Can Have Every Little Bit;
- John Coggins – We Fight On;
- Extreme Music – No Love;
- Cyrus Reynolds – When You Call;
- Glyn Owen – Angels.
Парне побачення Заливаки з Ксенією та Лолою:
- SATV Music – Dirty Diamonds;
- Seb Lefebvre – Alone In A Giant Place;
- Samuel West & Gordon Turner – The Prophet;
- David O'Dowda – Stretch My Bones.
Церемонії троянд у двох будинках:
- Extreme Music – Animals In The Night;
- Michael Edwards & Christian Tschuggnall – Coming Home;
- Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson – Something Called Karma;
- Altitude Music – Them Big Oak Trees;
- Charlie Harper & Adele Roberts – Feel It Shine Through;
- Christopher Dececio & Andrea Obeid – My Own Way;
- Raphael Lake, Ben Fisher, Aaron Levy & Daniel Ryan Murphy – Vertigo.
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