Бився з дівчатами: неочікувані подробиці з життя "Холостяка" Михайла Заливаки

6 травня 2021 , 13:57
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Джерело:

СТБ

У 9 випуску "Холостяка" дівчата мали відповісти на запитання про Михайла Заливаку, щоб зрозуміти, наскільки добре вони встигли пізнати його. Зокрема з'ясувалося, що в дитинстві "Холостяк" бився з дівчатами, а також він ніяковіє, коли чує компліменти на свою адресу. Більше цікаво про Михайла – читайте далі.

Поки 11 сезон "Холостяка" впевнено наближається до фіналу, глядачів ще більше цікавлять подробиці з життя головного героя та учасниць. На одному з тижнів дівчата отримали список запитань про Михайла, однак не на всі змогли відповісти. Неочікувані деталі життя харківського бізнесмена – читайте далі.

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Цікаве про "Холостяка" Михайла Заливаку

  • Ранок чоловік розпочинає з тренування.
  • Михайло їздить на автомобілі марки Mercedes-Benz.
  • Заливако швидко приймає рішення.
  • "Холостяк" боїться мало пізнати світ.
  • У стосунках Михайло не може терпіти ревнощів та нещирості. 
  • Заливако можу бети різким у висловлюваннях, що є одним із його недоліків. 
  • У дівчатах "Холостяка" можуть дратувати нецензурні висловлювання.
  • Тата Заливаки звати Володимир, а маму – Лариса.
  • Михайло народився 28 вересня і за гороскопом – Терези. 
  • Заливако обожнює своє рідне місто Харків.
  • Вдома у "Холостяка" живуть 2 котики – Бублик і Бруно.
  • Коли чоловік чує компліменти на свою адресу, то ніяковіє.

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  • Михайло в стосунках з дівчиною вміє проявляти турботу. 
  • Перша робота, на якій працював Михайло – адміністратор готелю. Згодом він був перекладачем іноземної мови.
  • 5 років свого життя "Холостяк" присвятив спортивній гімнастиці. Через травму спини довелося припинити тренування.
  • У школі Заливако мав проблеми з дисципліною. Особливо це стосувалося дівчат. Доходило навіть до того, що "Холостяк" міг з ними побитися.
  • Однак успіхам Заливаки у навчанні можна позаздрити. Він екстерном закінчив 11 клас і вступив до вищого навчального закладу в 15 років. У 20-річному віці Михайло вже мав вищу освіту.
  • Серед захоплень "Холостяка" є ще психологія. Він багато читає на цю тематику. 
  • Особливістю організму Михайла є те, що він кашляє, коли їжа пересолена.
Автор: Христина Кобак