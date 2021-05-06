Бився з дівчатами: неочікувані подробиці з життя "Холостяка" Михайла Заливаки

13:57

У 9 випуску "Холостяка" дівчата мали відповісти на запитання про Михайла Заливаку, щоб зрозуміти, наскільки добре вони встигли пізнати його. Зокрема з'ясувалося, що в дитинстві "Холостяк" бився з дівчатами, а також він ніяковіє, коли чує компліменти на свою адресу. Більше цікаво про Михайла – читайте далі.