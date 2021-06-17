"Холостячка" Злата Огнєвіч звабливо позувала в білій сукні: чарівні фото

Головна героїня 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч вкотре позувала в неймовірно красивій фотосесії. Знаменитість постала перед камерою на узбережжі у звабливій сукні білого кольору.

Вся країна нетерпляче чекає на старт нового сезону "Холостячки". Злата Огнєвіч шукатиме кохання на проєкті на очах в мільйонів глядачів. В перерві між зйомками проєкту виконавиця встигає позувати в ефектних фотосесіях.

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Вишуканий образ Злати Огнєвіч

Знаменитість опублікувала серію приголомшливих кадрів, де граціозно позувала на камеру на узбережжі. Злата одягнула приталену довгу білу сукню на тонких бретелях. Вбрання мало спокусливе декольте та звабливий виріз на нозі, що дозволили дівчині похизуватися принадами розкішної фігури. На знімках народна улюблениця зображена босоніж, що додає її образові ніжності.

Візажисти зробили Огнєвіч укладку з "мокрим" ефектом, а на обличчі – макіяж в коричневих тонах з акцентом на очах. Look Злати довершила довга масивна сережка.



Спокуслива Злата Огнєвіч в білій сукні / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Спокуслива Злата Огнєвіч в білій сукні / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Спокуслива Злата Огнєвіч в білій сукні / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Спокуслива Злата Огнєвіч в білій сукні / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Образи Злати Огнєвіч у попередніх фотосесіях