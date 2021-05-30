"Холостячка" Злата Огнєвіч зізналася, чи цілуватиметься з чоловіками на проєкті

Участь в проєкті "Холостячка" для Злати Огнєвіч стане новим етапом у житті. Вона з нетерпінням чекає на старт сезону, коли зможе розпочати шукати своє кохання. Виконавиця щиро вірить, що на "Холостячці" зустріне чоловіка, з яким проведе все своє життя.

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Злата Огнєвіч про участь в "Холостячці"

Зйомки нового сезону "Холостячки" розпочнуться вже зовсім скоро. Напередодні цього важливого моменту співачка поділилася, чому погодилася на такий крок.

Злата шукатиме кохання на очах у мільйонів телеглядачів й пояснила, навіщо робитиме це: "Все моє життя під прицілом камер. Через насичений графік я не встигаю знайомитися з чоловіками та ходити на побачення. Я щиро вірю, що Всесвіт дає мені шанс.

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Якби не мала доказів того, що реально знайти кохання на проєкті, то не пішла б на "Холостячку". Але ті докази є: Ксенія Мішина та Олександр Еллерт живуть разом, Нікіта Добринін та Даша Квіткова одружені й чекають на народження сина, Михайло Заливака та Анна Богдан також залишилися разом після завершення зйомок. На цьому шоу справді можна знайти справжнє кохання".

Огнєвіч додала, що на "Холостячці" обиратиме серцем. У житті знаменитості бували ситуації, коли подобалися одразу декілька чоловіків. Вона не відкидає, що таке може трапитися й на шоу. Для того, що зрозуміти, з яким комфортніше, краще, Злата цілуватиметься на побаченнях.

Щоб відчути, хто мені більше до вподоби, до кого лежить серце, я цілуватимуся. Нічого поганого в цьому не бачу,

– сказала Злата.

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