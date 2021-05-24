"Холостячка" Злата Огнєвіч зачарувала яскравим образом у Туреччині: фото в червоній сукні

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала головною героїнею 2 сезону шоу "Холостячка", для зйомок нового кліпу полетіла в Туреччину. Там вона влаштувала фотосесію у неймовірно красивій червоній сукні на території розкішного готелю.
Тепер до Злати Огнєвіч прикута особлива увага публіки, адже зовсім скоро вона на очах у всієї країни обиратиме того чоловіка, з яким будуватиме спільне майбутнє. А поки зйомки "Холостячки" не розпочалися, виконавиця продовжує працювати над творчістю.
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Огнєвіч полетіла в Туреччину, де разом із командою працює над створенням нового кліпу. Знаменитість не втратила нагоди зробити серію фотографій у неймовірно красивій локації. Звісно, що без уваги не залишився її образ.
Яскравий look Злати Огнєвіч
Для прогулянки територією готелю співачка обрала легку літню сукню червоного кольору з принтом у білі квіти. Такий look вона поєднала з кольоровими босоніжками.
Волосся зірка акуратно вклала та забрала назад. На обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Довершила аутфіт красивою підвіскою.
Знаєте, це робота моєї мрії! Бути в красивих місцях і знайомитися з новими людьми, культурою!
– написала Огнєвіч у публікації.
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За сторінкою Злати стежать 312 тисяч користувачів мережі. Такий допис неабияк сподобався їм, тому в коментарях підписники засипають Огнєвіч компліментами.
- "Ви дуже красива та жіночна!"
- "Ти прекрасна!"
- "Дуже гарно!"
- "Дуже-дуже гарні фото!"
- "Богиня!"