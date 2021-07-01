"Холостячка" Злата Огнєвіч позувала у стильній хустці: фото трендового образу

Головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч часто позує у фотосесіях і показує різні образи. Днями вона поширила серію нових знімків, де продемонструвала один з головних трендів літа – хустку.

Злата Огнєвіч є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Після того, як стало відомо, що вона стане героїнею нового сезону шоу "Холостячка", до дівчини прикута особлива увага публіки.

Дивіться також "Холостячка" Злата Огнєвіч звабливо позувала в білій сукні: чарівні фото

Трендовий образ Злати Огнєвіч

Артистка під час кожної фотосесії демонструє бездоганну фігуру. На одних з останніх фото, які зірка поширила в особистому блозі, вона зображена в широких білих штанах, рожевому топі на топних бретелях і з відвертим декольте. Зверху Злата одягнула вкорочену джинсову куртку oversize. Поєднала такий look з білими босоніжками на високих підборах.

Волосся Огнєвіч вклала в легкі хвилі та довершила зачіску стильною хусткою. Такий головний убір є одним з трендових аксесуарів літа 2021 року. Серед прикрас образ доповнювали довгі сережки. На обличчі красувався макіяж зі світлими блискучими тінями на повіках і коричневою помадою на губах.



Стильний look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Стильний look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



Стильний look Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч