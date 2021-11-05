"Холостячка" 2 сезон 8 випуск: побачення з Андрієм в луна-парку та еротичні фантазії Олега

У 8 випуску реаліті-шоу "Холостячка" чоловіки продовжили боротьбу за серце головної героїні – співачки Злати Огнєвіч. Вони підкорювали її романтичними побаченнями, зізнаннями в коханні, ініціативою. У матеріалі розповідаємо, як пройшов другий тиждень життя в сонячній Одесі.

"Холостячка", яку транслюють на телеканалі СТБ, щоп'ятниці збирає біля екранів мільйони телеглядачів. Вся країна спостерігає за тим, як Злата Огнєвіч шукає кохання на проєкті. Запекла боротьба за її серце наближається до фіналу. Як учасники намагалися зблизитися з дівчиною цього тижня – дізнавайтеся далі.

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Побачення з Андрієм Задворним на аерошутах

Перед побаченням в аерошуті зламався двигун, тому довелося чекати на новий. Цей час Злата використала для того, щоб поспілкуватися з Андрієм. З розмови Огнєвіч зрозуміла, що чоловік відповідальний та самостійний. А згодом "Холостячка" все-таки відчула неймовірні емоції, політавши на аерошуті.

Після польоту Задворний запропонував відправитися на грязі. Вони обмазали один одного цими грязями, було багато тактильного контакту та розмов. Зокрема, красуня поцікавилася, як Андрій поставиться до її відвертих фотосесій без білизни й чоловік наголосив, що буде проти. Було багато поцілунків, ніжності, грайливості.

Фінал побачення пройшов у ресторані. Там вони поговорили про сім'ю, дітей, дитинство. Така зустріч Андрія та Злати була надзвичайно романтична й точно зблизила їх.



Побачення Злати та Андрія / Фото з інстаграму "Холостячки"

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Подарунок від Олега

Олег вирішив проявити ініціативу, приніс в її номер коробку з фруктами. Він написав лист, у якому зізнався, що хоче більше часу провести зі Златою вдвох, щоб побачити, яка вона в стосунках. Чоловік прагне зблизитися з нею з допомогою своєрідної гри, в якій вони один день мають побути парою, однак сама "Холостячка" до цього ще не готова. Огнєвіч зазначила, що учасник порушує її особисті кордони.

Наступного ранку "Холостячка" вирішила зайнятися спортом поки чоловіки спали, та виявилося, що Олег також запланував тренуватися. Оскільки він фітнес-тренер, то Златі було цікаво позайматися стретчингом з ним, навчитись чомусь новому. Але під час такого тренування чоловік не втратив можливості бути ближчим до неї і в деяких моментах був навіть вульгарним, що не дуже сподобалося дівчині. Така поведінка Злату відштовхувала.

Групове побачення на фермі устриць

Ця ідея виникла в Максима. Кожен з чоловіків намагався звернути увагу Злати на себе. Згодом вони зловили устриці, обрали ті, які хочуть відкрити. Максим проявив ініціативу й запропонував "Холостячці" спробувати самостійно відкрити устрицю. Натомість Огнєвіч з рук погодувала його.

Наступною зупинкою стала дегустація вина. Андрій Задворний вирішив показати чоловікам, що в них зі Златою чудові стосунки й став поруч із нею. Учасники хотіли зблизитися з "Холостячкою" і лише Олег надав перевагу устрицям і сконцентрувався на вині. Наприкінці вечора організатори запропонували учасникам взяти участь в аукціоні. Переможець зможе дегустувати вино зі Златою в романтичному місці, а всі виручені кошти підуть на благодійність.



Дегустація вин / Фото з інстаграму "Холостячки"

Активними учасниками аукціону стали Максим та Андрій Хвєткєвіч. І саме Андрій переміг зі ставкою 60 тисяч гривень. Після цього він разом зі Златою пішов зустрічати захід сонця в винограднику. Чоловік був неймовірно щасливий, що може побути з "Холостячкою" наодинці.

Андрій фотограф, тому Огнєвіч поцікавилася, чи часто він закохується у своїх моделей. Та чоловік зізнався, що він закохується в результат, але не в дівчат. Діалог вийшов дуже невимушеним і водночас важливим для обох. Злата зазначила, що після цього побачення їхні стосунки перейшли на новий рівень.

У той час, як Огнєвіч була з Андрієм, між іншими чоловіками відбулася відверта розмова, під час якої кожен дізнався, що закоханий.

Побачення в фортеці з Дмитром

Дмитро запросив "Холостячку" на побачення в Аккерманській фортеці. Він заздалегідь приготував для Злати сукню принцеси. Зустрівшись, він запропонував постріляти з лука, а призом за кожне попадання в мішень мав бути поцілунок.

Згодом вони відправилися мандрувати замком і під час цієї короткої "подорожі" вони багато розмовляли, з'ясовували всі непорозуміння, говорили компліменти один одному.

Мені подобається, що він змінюється для мене. Сьогодні все було пронизано романтикою,

– сказала "Холостячка".

Дмитро зізнався, що він боїться закохатися, а потім обпектися: "Я бачу, що дуже подобаюся йому. Однак потрібно жіноче терпіння, щоб дочекатися зізнань у коханні та проявів його почуттів". Побачення закінчилося за романтичною вечерею, яка також не обійшлася без розмови, поцілунків.



Побачення Злати та Дмитра / Фото з інстаграму "Холостячки"

Побачення з Андрієм Хвєткєвічем в луна-парку

Коли всі чоловіки заснули, Андрій вирішив запросити Злату на побачення. Така ідея дуже сподобалася "Холостячці". Він привіз дівчину в луна-парк, чим приємно здивував її. Вони разом побували на різних атракціонах, раділи, як діти, годували один одного цукровою ватою.

Андрій старався мене потішити в кожному моменті нашого побачення. І це мені подобалося все більше,

– зізналася артистка.

А найромантичнішим моментом стало колесо огляду. Саме на ньому відбувся перший поцілунок Злати та Андрія, зізнання чоловіка в коханні.

Церемонія троянд

Побачення Хвєктєвіча і Злати дуже розізлило чоловіків, особливо Максима, який готував для неї сніданок. "Холостячка" зізналася, що їй дуже приємна увага з боку Тарапати, він завжди дуже турботливий.

Цього тижня церемонія троянд відбулася в одеській кіностудії, де всі учасники пригадали найромантичніші моменти проєкту. Вони викликали в чоловіків ніжні почуття та водночас ревність і злість.

У 8 випуску бутоньєрки отримали – Андрій Хвєткєвіч, Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Максим Тарапата. Олег Плахотнюк поїхав додому.