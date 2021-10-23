"Холостячка" 2 сезон 6 випуск: поцілунки, детектор брехні та пристрасні танці під дощем

Другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка" вже шість тижнів дивує глядачів. Мільйони людей з різних куточків країни спостерігають за тим, як Злата Огнєвіч шукає кохання. У новому випуску дівчина познайомила чоловіків зі своїм життям, роботою.

З кожним з учасників у "Холостячки" є своя, особлива історія, однак лише з одним вдасться продовжити її після проєкту. Чим ближче до фіналу, тим сильніша конкуренція між чоловіками. Усі вони прагнуть одного – почути заповітне "так" від Злати. Хто отримав на це шанс у 6 випуску, а з ким дівчина попрощалася назавжди – дізнавайтеся у матеріалі.

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Зйомки музичного відео з Андрієм Хвєткєвіч та Вінченцо

Злата вирішила запросити чоловіків на зйомки відео, яке використовують на концерті для супроводу пісні. Оскільки розпочався дощ, "Холостячка" запросила чоловіків на розмову. Вінченцо приготував для неї подарунок – знамените лондонське печиво та її портрет, який перемістив на холст. Однак Огнєвіч не відчуває з його боку щирості й до кінця не вірить йому.

Андрій під час розмови зізнався, що дуже хоче дітей, але його колишня дівчина зробила аборт без його згоди. Тому для нього дуже важливо, щоб майбутня обраниця була відвертою. Чоловік наголосив, що заради Злати готовий переїхати до Києва.



Вінченцо та Андрій на побаченні / Фото з інстаграму шоу

Після дощу всі повернулися на знімальний майданчик, де чоловіки намагалися були якомога ближче до "Холостячки". Вінченцо, на думку Злати, занадто перегравав, вона не вірила в щирість його почуттів. А ось Андрій відкрився, зміг завоювати довіру Огнєвіч.

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Побачення з Олегом, Владом і Максимом на Atlas Weekend

Чоловіки зустрілися з артисткою в гримерці перед її виходом на сцену. Злата хотіла показати учасникам за лаштунки її концертного життя. Щоб підтримати "Холостячку", Влад і Максим підготували плакати, з якими стояли під сценою. Вона зазначила, що дуже приємно було бачити чоловіків поруч в такі моменти. Після виступу на фестивалі Огнєвіч вирішила поспілкуватися з чоловіками. Першим став Влад, який розповів складну історію сім'ї: його матір померла кілька років тому після 20 років боротьби з раком. Чоловік розуміє, що підтримувати її життєдіяльність допомагали гроші батька, тому він хоче багато заробляти, аби у будь-яких ситуаціях захистити себе та свою жінку. Злата зазначила, що з Владом їй дуже добре й легко, як з другом, однак романтичних стосунків вона не відчуває.

Щодо Олега, то для Злати чоловік відкрився з неочікуваної сторони. Спеціально для приватної розмови зі Златою він підготував мультфільм, який створила для нього його подруга. У головних ролях була принцеса Злата та вікінг Олег. Як і у всіх чудових історіях, пару вкінці чекав щасливий кінець. Холостячка зазначила, що такий приємний подарунок для неї був дуже цінним.

З Максимом "Холостячка" захотіла провести більше часу, тому попросила його допомогти з речима, відвезти їх додому. Чоловікові цей жест був надзвичайно приємним, тому вони разом поїхали. Чоловіки, які залишились за лаштунками проєкту і в гостьовому будинку, були шоковані таким розвитком подій. Але Максим час не гаяв – він привіз квіти артистки до її дому та подарував масло для ніг, після чого одразу приступив до масажу. А після ніжно й водночас пристрасно поцілував, показавши свої почуття, які були взаємними.



Поцілунок Максима Тарапати та Злати / Фото з інстаграму шоу

Побачення з Романом Свечкоренко на стретчингу

Після концертів у Злати дуже болить спина, а стретчинг допомагає відновитися. Побачення розпочалося з розтяжки. Для Романа таке заняття було незвичним, тому він почувався некомфортно. "Холостячка" намагалася підтримати чоловіка. Він зізнався, що не дуже любить екстрим, оскільки це небезпечно, а він має доньку і не хоче, щоб вона залишилася без батька.



Роман і Злата на стретчингу / Фото з інстаграму шоу

Також Злата приготувала для Романа релакс у вигляді SPA. Там вони поспілкувалися, а після розмови чоловік зробив "Холостячці" приємний масаж. Це дуже зблизило їх, допомогло краще відчути один одного. Побачення завершилося за романтичною вечерею з фруктами та вином, де Роман подарував Огнєвіч квітку в горщику, яка була схожа на факел. А під час розмови уявляли спільне життя, дітей, просто насолоджувалися моментом. Злата та Роман неодноразово зазначали, що їм дуже цікаво разом.

Зізнання Романа Свечкоренко, Андрія Задворного та Влада на детекторі брехні

Роман Свечкоренко

Він не розглядає проєкт "Холостячка", як піар особистого блогу в інстаграмі.

Роман був одружений і до участі в проєкті офіційно не розлучився.

Влад Ясько

Чоловік був учасником свінгер-клубу разом з колишньою дівчиною.

Влад сказав, що не знайомився з жінками заради сексу, однак поліграф показав, що це неправда.

Чоловік не міг відповісти на питання щодо освідчення колишній, тому не вдалося визначити, що говорить він правду.

Андрій Задворний

Андрій зізнався, що має почуття до Злати й хоче створити з нею родину.

Чоловік прийшов на проєкт не заради піару.

Задворний сказав, що не мав сексу під час участі в проєкті, однак поліграфолог визначив, що це брехня.



Влад, Роман та Андрій перед перевіркою на поліграфі / Фото з інстаграму шоу

Під час розмови зі Златою Андрій наголосив, що в нього не було сексу під час проєкту. Після цього провокативного питання поділився, що дізнався про зраду коханої на відстані. Це було дуже боляче й від тоді він був розбитий. "Холостячка" ж поцікавилася, для чого він розповів іншим чоловікам про їхній поцілунок, який відбувся минулого тижня. Задворний зізнався, що не може стримуватися, коли щасливий.

Роман ж розізлився, коли розпочалися питання про його розлучення. Він заявив, що зараз найважливішою людиною для нього є донька, за яку він хвилюється й не хоче психологічно травмувати її. Після перевірки на поліграфі стало відомо, що він писав Ксенії Мішиній і цікавився, як взяти участь у "Холостячці", однак робив це жартома. Свечкоренко наголосив, що він щирий зі Златою і впевнений, що вона це знає.

Відповіді Влада були неоднозначними, він ніби тікав від питань. Виявилося, що, йдучи на проєкт, він спілкувався з учасниками першого сезону, цікавився, як протриматися в шоу якомога довше. А на детекторі брехні сказав, що не готовий будувати стосунки з "Холостячкою". Однак під час особистої розмови з нею говорив зовсім інше. І після цього діалогу Злата вирішила попрощатися з Владом.

Церемонія троянд

Роман Свечкоренко вибачився перед "Холостячкою" за те, що одразу не розповів про своє розлучення. Злата відчуває симпатію до цього чоловіка, тому її ця ситуація поставила в складне становище.

Огнєвіч оголосила чоловікам, що цього тижня під час церемонії вона хоче поспілкуватися з кожним з учасників окремо. У результаті цих розмов бутоньєрки отримали:

Максим Тарапата;

Дмитро Шевченко;

Роман Васильєв;

Андрій Задворний;

Андрій Хвєткєвіч;

Олег Плахотнюк.

А Вінченцо Дулепа назавжди покинув шоу. Роману Свечкоренко Злата дала шанс. Вона зазначила, що він зможе повернутися на проєкт після того, як офіційно оформить розлучення. "Холостячка" зробила це, бо відчуває хімію і хоче проводити час з цим чоловіком.