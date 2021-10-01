"Холостячка" 2 сезон 3 випуск: екстремальні побачення та напружена церемонія троянд

Цього тижня учасники "Холостячки" підготували надзвичайно романтичні та емоційні побачення. Як саме чоловіки намагалися зблизитися зі Златою на тижні, щоб був присвячений хобі, – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Зверніть увагу "Холостячка" 2 сезон 3 випуск: хто вибув з шоу

Екстремальне побачення з Павлом Богдою

Під час минулої церемонії троянд Злата Огнєвіч сказала Павлові, що хоче більше дізнатися про його професію. Чоловік працює каскадером у фільмах, тому приготував для неї декілька сценок, у яких вони разом брали участь, виконували бойові трюки, що "Холостячці" дуже сподобалося, зацікавило її. Однак стрибнути з висоти Злата так і не змогла.



Побачення Злати Огнєвіч і Павлом Богдою / Фото з інстаграму "Холостячки"

Після екстремальної частини побачення Павло запросив дівчину на романтичну вечерю. Однак розмова вийшла не зовсім такою, яку обоє уявляли. Чоловік не зміг відповісти на питання про те, якими він бачить їхні стосунки поза межами проєкту. "Холостячка" зазначила, що вона прийшла на реаліті, щоб знайти людину, з якою побудує сім'ю. Оскільки Павло не впевнений у собі та Златі, то вона вирішила попрощатися з ним.

Важливо "Холостячка" 2 сезон: всі учасники романтичного шоу

Побачення з Андрієм Задворним на мотоциклах

Андрій також приготував для Злати екстремальне побачення – катання на мотоциклах ендуро. Були моменти падіння, у "Холостячки" не одразу все вийшло, але вона не здавалася. З допомогою та підтримкою Задворного їй вдалося опанувати цей транспорт.

Драйвовий день плавно переріс у романтичну вечерю з видом на неймовірно красиву природу. Андрій подарував дівчині букет квітів і маленький рожевий ананас, що був схожий на бутоньєрку. На першій вечірці чоловік не цікавився життям Злати й тепер виправив ситуацію. Він підготував інтерактив, завдяки якому дізнався чимало деталей про попередні стосунки дівчини. Зокрема, вона зустрічалася з чоловіком, який зрадив її.



Побачення Андрія Задворного та Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму "Холостячки"

Та в результаті побачення Огнєвіч вирішила не давати йому бутоньєрку, оскільки їй не сподобалася його самовпевненість і моментами недбале ставлення до неї.

Групове побачення

Злата давно мріяла спробувати скелелазіння, тому запросила всіх чоловіків на таке побачення. Учасники поділилися на пари: один ліз вверх, інший – страхував, а потім мінялися. Також чоловіки на шляху до вершини мали збирати конверти, у яких є певна кількість балів. Та пара, яка зібрала найбільше балів, отримала можливість піти на побачення зі Златою.

Злата Огнєвіч також захотіла спробувати. Місце у команді їй запропонували Вінченцо та Олег, яким вона віддала всі зібрані конверти. А після закіняення змагання "Холостячка" захотіла поспілкуватися з Андрієм Хвєткєвічем, який забрав її конверт. Чоловік розповів про попередні стосунки, де дівчина зрадила. Також дівчина звернула увагу на те, що в чоловіка дуже відверта сторінка в інстаграмі.

Найгірше у змаганні показав себе Ілля і "Холостячка" захотіла його підтримати. Розмова вийшла дуже легкою, комфортною для обох.

Перемогли у цьому побаченні Вінченцо та Олег, однак частину балів їм подарувала Злата. Об'єктивно перемогу здобули Влад і Роман.



Вінченцо та Олег виграли побачення зі Златою / Фото з інстаграму "Холостячки"

Риболовля Злати з Вінченцо та Олегом

Олег зізнався, що він ніколи не був на риболовлі. Злата зробила з цього висновок, що він цінує їхнє спілкування, оскільки заради часу з нею готовий робити те, що не подобається. Їм трьом було весело, багато жартували, сміялися.

Риболовля не дуже сподобалася Олегові, тому, коли Злата та Вінченцо зловили по рибі, чоловік запросив її на спілкування. Вони плавали на човні, Олег прочитав авторський вірш і подарував їй браслет. "Холостячка" зазначила, що поруч із ним відчула себе дівчиною, про яку турбуються, яка надихає. І для неї це дуже важливо.

А Вінченцо організував посиденьки посеред води й подарував дівчині свічку з ароматом лаванди. Чоловік зізнався, що втратив батька через помилку лікарів, тепер його дуже не вистачає. Для Злати цінно, що він зміг відкрити своє серце.

Після цього побачення "Холостячка" не змогла відпустити нікого з цих чоловіків, тому обом дала бутоньєрки.



Вінченцо та Олег / Фото з інстаграму "Холостячки"

Індивідуальне спілкування з чоловіками

На церемонію троянд Злата Огнєвіч прийшла в ефектній червоній сукні, чим приголомшила чоловіків. Цього тижня чоловіки готували гумористичні відеозвернення і найбільше "Холостячці" сподобалося звернення Максима. Під час індивідуального спілкування чоловік був щирим, багато розповів про своє минуле, стосунки, зраду дівчини, ревнощі до роботи. І це змусило Злату задуматися.



Розмова Злати та Максима / Фото з інстаграму "Холостячки"

Від першої вечірки Влад майже не спілкувався зі Златою, тому перед церемонією троянд цього тижня проявив ініціативу. Ведучий Григорій Решетник допоміг чоловікові сконтактувати з сестрою Злати, бо той дуже хотів зробити для неї подарунок. Влад підготував тамагочі, ляльки Барбі та синтезатор, про які вона мріяла в дитинстві. Учаснику вдалося цим вразити "Холостячку", але для неї важливо, яке майбутнє у них може бути. Чоловік не зміг відповісти на це питання.

Церемонія троянд

Церемонія троянд була дуже напруженою. Цього тижня "Холостячка" дала бутоньєрки 9 чоловікам. А з Іллею Закорецьким попрощалася, оскільки вважає, що між ними може бути лише дружба.