"Холостячка" 2 сезон 3 випуск: хто вибув з шоу

У 3 випуску "Холостячки" 14 чоловіків мали можливість більше дізнатися про головну героїню Злату Огнєвіч та вразити її. Однак не всім вдалося показати співачці, що вони прийшли на проєкт, щоб побудувати з нею стосунки, які переростуть у сім'ю. З ким з учасників дівчина вирішила попрощатися – читайте далі.

Щотижня "Холостячка" краще знайомиться з чоловіками. З кимось вона впевнено будує стосунки, а в комусь навпаки – розчаровується і розуміє, що не має спільного майбутнього. У 3 випуску Злата вирішила вручити бутоньєрки 9 чоловікам. 2 учасників поїхали додому.

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Павло Богда поїхав додому одразу з побачення. Він зізнався, що не готовий до серйозних стосунків, а Злата прийшла на проєкт саме для того, щоб побудувати сім'ю.



Павло Богда покинув шоу / Фото з інстаграму "Холостячки"

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Під час церемонії троянд "Холостячка" відпустила Іллю Закорецького. Злата зізналася, що це не її чоловік і між ними можуть бути лише дружні стосунки.



Ілля Закорецький покинув шоу / Фото з інстаграму "Холостячки"

Вже наступного тижня 9 чоловіків продовжать запеклу боротьбу за серце "Холостячки". А також стане відомо, чи повернеться начальник патрульної служби Олександр, який на 2 тижні проєкту поїхав на бойове завдання.