"Холостячка" 2 сезон 11 випуск: хто вибув за крок до фіналу

В 11 ефірі "Холостячки" відбулися найзворушливіші моменти шоу – знайомства чоловіків з сім'єю Злати Огнєвіч. Рідні допомогли зірці визначитися, хто підходить їй для реального життя. Чи дослухалася вона до їхніх порад і кого відпустила за крок до фіналу, дізнавайтеся нижче.

З кожним тижнем "Холостячці" все складніше прощатися з чоловіками, які встигли в неї закохатися. Церемонія троянд після знайомства з її сім'єю видалась дуже драматичною і напруженою. Злата Огнєвіч не хотіла ранити жодного з учасників, однак дослухалась до свого серця й відпустила одного з них.

Будьте в курсі всіх деталей "Холостячка" 2 сезон 11 випуск: Злата познайомила з рідними, а ексучасник увірвався на церемонію

Так, проєкт покинув Максим Тарапата. Головна героїня нібито не може дати те йому те, що зробить щасливими їх обох.

Я не можу відповісти такою ж взаємністю,

– пояснила Злата Огнєвіч.

"Все життя буду вдячний їй за те, що в нас було. У нас були прекрасні моменти, які я не проміняв би ні на що, ні за що", – прокоментував Максим.

, саме Максим найбільше сподобався сім'ї Злати Огнєвіч – мама і сестра бачили її майбутнє саме з ним.

Максим Тарапата – ексучасник "Холостячки" / Фото СТБ