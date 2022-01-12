"Хочу зникнути": Alyona Alyona з'їхала від бойфренда

Українська реперка Alyona Alyona вирішила зробити чергове перезавантаження від соціальних мереж та навіть особистого життя. Вона зібрала речі та на певний час хоче поїхати "в одне чарівне місце в Україні".

Інстаграм-сторіс зірки про те, що вона покидає спільне помешкання з коханим днем раніше неабияк розбурхало мережу. Проте вона витримала інтригу, і лише сьогодні поділилась, що повпливало на її рішення трішки призупинитись.

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Хочу зникнути на певний час… Ну як зникнути, я хочу поїхати далеко і трошки відпочити від роботи артиста та спробувати себе ще в якихось ремеслах. Хочу, щоб поряд зі мною зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження в роботі. А за 2021 рік цього було достатньо,

– пояснила реперка.



Alyona Alyona поїхала на ретрит / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Alyona Alyona додала, що прагне перезавантаження, адже для неї це дуже важливо! Вона розуміє, що буде дуже сумувати за коханим Денисом, батьками та фанатами. Але наразі вона планує усамітнитись далеко від столиці, проте де саме – не зізнається.

"Не скажу куди, але скажу, що там мені буде спокійно. Вірю, що там я зможу стати іншою та звільнитися від негативних переживань", – констатує артистка.



Alyona Alyona поїхала на ретрит / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Вона обіцяє продовжувати публікувати дописи в інстаграмі та спілкуватись з фанатами, але знімати селфівідео в сторіс не планує. Проте вона ділитиметься своїм новим етапом у житті у власному телеграм-каналі.

В інтерв'ю 24 каналу Alyona Alyona раніше розповідала, що після різдвяних свят планує на деякий час зникнути з концертами і повернеться "аж по весні".