Хочемо третю дитину, – Ірина Федишин зізналася, що мріє про доньку

Українська співачка Ірина Федишин виступила на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою", де зізналася, що мріє про третю дитину. Артистка заявила, що вона та чоловік дуже хочуть стати батьками донечки.

Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник відсвяткували 15 річницю шлюбу. У парі панує гармонія, кохання та взаємоповага, тому Ірина та Віталій щасливі разом.

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Ірина Федишин про третю дитину

Під час концерту артистка поділилася секретом щасливих стосунків й наголосила, що кохання витримає все: "Звичайно, потрібно вміти пробачати, інколи стерпіти. Треба розуміти, коли краще змовчати й поговорити тоді, коли все буде добре, на спокійних тонах. У будь-якому випадку порахувати до 10, коли відчуваєш, що закипаєш".

Також Федишин зізналася, що мріє про народження третьої дитини: "Мені дуже хочеться дівчинку. Не знаю, чи вийде саме так. Як Бог дасть. Я з чоловіком дійсно хочемо третю дитину".



Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, Федишин і Човник виховують двох синів – Юрія (10 років) та Олега (6 років). Батьки чимало часу приділяють нащадкам, подорожують разом із ними, намагаються показати дітям якомога більше. А також наполеглива працюють для того, щоб у синів було все найкраще.

Читайте, хто з зірок зараз перебуває в очікуванні малюка і зовсім скоро приєднається до числа щасливих батьків.