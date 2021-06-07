Хоакін Фенікс поділився, чи буде виховувати свого сина веганом

Знаменитий актор Хоакін Фенікс, який з вересня 2020 року виховує сина від акторки Руні Мари, дав відверте інтерв'ю. У ньому він розповів, що незважаючи на свої погляди щодо вегетаріанства, він не насаджуватиме ті ж погляди своїй дитині.

46-річний актор Хоакін Фенікс рідко дає інтерв'ю та розповідає про особисте життя, але на запитання журналіста, чи буде він виховувати малюка Рівера веганом, той зазначив, що ні.

До слова Актор "Джокера" Хоакін Фенікс та Руні Мара вперше стали батьками, – ЗМІ

"Ну, звичайно, я хотів би сподіватися, що він стане веганом, але я не збираюся нав'язувати свою віру своїй дитині. Я не думаю, що це правильно", – зазначив актор.

Він пояснив, що збирається надати своїй дитині певну свободу вибору, але з деякими обмеженнями.

Я не збираюся знайомити його з тим, що в McDonald's є Happy Meal, тому що в цій трапезі немає нічого з біса щасливого. Я не збираюся говорити йому, що це нормально – читати книги про всі чудових маленьких тварин на фермі, як вони кажуть "хрю-хрю" і "му-му", і не говорити йому, що це і є гамбургер. Загалом, я не збираюся увічнювати брехню, але я також не збираюся змушувати його стати веганом. Я просто буду підтримувати його. Це мій план,

– прокоментував актор.

Що відомо про веганство і Фенікса

Варто додати, що Хоакін Фенікс став веганом ще у 3-річному віці. Це сталось на сімейній риболовлі, де його рідні зі всією силою вдарили рибу об човен, аби та померла. Тоді він подумав, що "ось як люди поводяться з тваринами, аби їх з'їсти".

Втім, Хоакін – не єдиний, хто не вживає м'яса та інші продукти тваринного походження. Його партнерка Руні Мара теж є веганом. Вони часто раніше брали участь в тематичних мітингах і демонстраціях.

А сам Хоакін мав чималий вплив на кіноіндустрію:

У 2003 році він взяв участь у створенні документального фільму про жорстокість до тварин "Земляни". За роль у ньому його нагородили премією Humanitarian Award на кінофестивалі в Сан-Дієго;

Хоакін Фенікс також є членом організацій "На захист тварин" і "Люди за етичне поводження з тваринами";

У 2020 році на церемонії Оскар не без його впливу вперше відмовились від традиційних м'ясних і рибних делікатесів, а гостям було запропоновано веганські меню;

А коли чоловік отримав статуетку за роль у фільмі "Джокер" як найкращий актор року, на сцені він виголосив зворушливу промову, де звернув увагу на стосунки людей та тварин.

Я думаю, що ми дуже відірвані від світу природи. Багато з нас мають егоцентричний погляд на світ, і ми віримо, що є центром всесвіту. Ми втручаємося в світ природи і грабуємо його ресурси. Ми взяли на себе право штучно запліднювати корову і красти її дитинча, незважаючи на її страшні крики. Потім ми забираємо у неї молоко, призначене для її теляти, додаючи в нашу каву і пластівці,

– говорив тоді на сцені Оскара Фенікс.

Хоакін Фенікс на сцені Оскара-2020: дивитись відео онлайн