46-летний актер Хоакин Феникс редко дает интервью и рассказывает о личной жизни, но на вопрос журналиста, будет ли он воспитывать малыша Ривера веганом, тот сказал, что нет.

К слову Актер "Джокера" Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями, – СМИ

"Ну, конечно, я хотел бы надеяться, что он станет веганом, но я не собираюсь навязывать свою веру своему ребенку. Я не думаю, что это правильно", – отметил актер.

Он объяснил, что собирается предоставить своему ребенку определенную свободу выбора, но с некоторыми ограничениями.

Я не собираюсь знакомить его с тем, что в McDonald's есть Happy Meal, потому что в этой трапезе нет ничего чертовски счастливого. Я не собираюсь говорить ему, что это нормально – читать книги о замечательных маленьких животных на ферме, как они говорят "хрю-хрю" и "му-му", и не говорить ему, что это и есть гамбургер. В общем, я не собираюсь увековечивать ложь, но я также не собираюсь заставлять его стать веганом. Я просто буду поддерживать его. Это мой план,

– прокомментировал актер.

Что известно о веганстве и Фениксе

Стоит добавить, что Хоакин Феникс стал веганом еще в 3-летнем возрасте. Это произошло на семейной рыбалке, где его родные со всей силой ударили рыбу о лодку, чтобы та умерла. Тогда он подумал, что "вот как люди обращаются с животными, чтобы их съесть".

Впрочем, Хоакин – не единственный, кто не употребляет мясо и другие продукты животного происхождения. Его партнерша Руни Мара тоже является веганом. Они часто раньше участвовали в тематических митингах и демонстрациях.

А сам Хоакин имел немалое влияние на киноиндустрию:

В 2003 году он принял участие в создании документального фильма о жестокости к животным "Земляне". За роль в нем его наградили премией Humanitarian Award на кинофестивале в Сан-Диего;

Хоакин Феникс также является членом организаций "В защиту животных" и "Люди за этичное обращение с животными";

В 2020 году на церемонии Оскар не без его влияния впервые отказались от традиционных мясных и рыбных деликатесов, а гостям было предложено веганские меню;

А когда мужчина получил статуэтку за роль в фильме "Джокер" как Лучший актер года, на сцене он произнес трогательную речь, где обратил внимание на отношения людей и животных.

Я думаю, что мы очень оторваны от мира природы. Многие из нас имеют эгоцентричный взгляд на мир, и мы верим, что являемся центром вселенной. Мы вмешиваемся в мир природы и грабим его ресурсы. Мы взяли на себя право искусственно оплодотворять корову и красть ее ребенка, несмотря на ее страшные крики. Затем мы забираем у нее молоко, предназначенное для ее теленка, добавляя в наш кофе и хлопья,

– говорил тогда на сцене Оскара Феникс.

Хоакин Феникс на сцене Оскара-2020: смотреть видео онлайн