У Кирилівці зараз гарячий сезон, тому туристів туди приїхало чимало. Однак погода не завжди дозволяє ніжитися на сонечку. Днями там пройшла негода. Відповідні знімки опублікувала Ірина Сомова.

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Хмара, схожа на профіль Єлизавети II

Незвичну хмару пощастило побачити тим, хто мешкає й відпочиває на острові Бирючий біля бази відпочинку "Марко". Хмара з'явилася після того, як у Кирилівці здійнялася буря та пройшли злива, град і гроза.

Фотографиня Ірина Сомова якраз у той час була на відпочинку на острові. Їй вдалося зазнімкувати небо після грози. Мережею розлетівся кадр, де можна розгледіти унікальну хмару, що дуже нагадує профіль королеви Великої Британії.



Хмара, схожа на профіль Єлизавети II / Фото Getty Images, з фейсбуку Ірини Сомової

Гроза, град, злива, всі медузи світу на одному пляжі. А ще лик Божий в небесах. Відпочиваємо, день другий,

– написала Ірина під фото.