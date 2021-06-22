Хлої Кардашян знову розійшлась з Трістаном Томпсоном після чергової зради, – ЗМІ

Світська левиця Хлої Кардашян після року стосунків з баскетболістом Трістаном Томпсоном знову завершила роман. Причиною начебто стала ніч чоловіка, проведена з іншими трьома жінками. Хлої і Трістан наразі не коментують розрив.

Це вже не перший прикрий випадок у стосунках Хлої Кардашян і Трістана Томпсона. Пара мала роман та навіть разом очікувала на появу доньки Тру, але за кілька днів до пологів жінка дізналась про зраду свого коханого та навіть мала через це передчасні пологи.

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Згодом вона все йому пробачила заради доньки та намагалась працювати з чоловіком над їхніми стосунками. Але щастю, схоже, знову прийшов кінець.

Трістан тусувався з Дрейком, Дідді і Крісом Брауном більшу частину ночі. Його бачили з кількома дівчатами, а потім він увійшов з трьома в окрему кімнату. Здавалося, він був у відмінному настрої і йому хотілося вечірки. Він пив і гуляв до раннього ранку,

– розповіло джерело у виданні E! News.

За словами очевидців, під час вечірки спортсмен неодноразово говорив, що він неодружений. Хлої вже нібито дізналась про це.

"Вони працювали над чутками про зраду протягом останніх двох тижнів, але Хлої сказала Трістану, що він втратив усю її довіру, і відносини не можуть бути відновлені. Хлої дійсно намагалася, але в кінцевому підсумку відчула себе зрадженою, – додав інсайдер.

Що відомо про роман Хлої і Трістана