Хлої Кардашян захопила розкішним тілом у бікіні кольору хакі: пікантний кадр

Американська знаменитість Хлої Кардашян поділилась новою гарячою світлиною з шанувальниками. Вона сфотографувалась в купальнику та розбурхала уяву фанів.

Сімейство Кардашян-Дженнер не соромиться публікувати в соціальних мережах знімки з еротичних фотосесій. Та їхні прихильники неодноразово роблять їм компліменти та тільки раді спостерігати за бездоганними тілами зірок.

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Пікантне фото Хлої Кардашян

Зірка реаліті-шоу та одна із сестер-Кардашян Хлої опублікувала нове фото на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зробила селфі перед дзеркалом на свій смартфон, спокусливо позуючи на камеру.

Хлої Кардашян приміряла відвертий купальник кольору хакі на тонких бретелях. Бікіні вдало підкреслювало принади світської левиці – її пишні груди та підтягнутий живіт. Зірка доповнила сексуальний образ золотим браслетом на руці.

Хлої розпустила русяве волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Знаменитість підкреслила очі нюдовими та блискучими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Хлої Кардашян / Фото з інстаграму Хлої Кардашян