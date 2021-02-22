Хлої Кардашян зблизька показала пишні сідниці та засвітила кільце з діамантом: пікантне фото

Американська реаліті-зірка Хлої Кардашян, як інші зіркові сестри, має чимало бізнесу, який приносить їй дохід. Новим фото в мережі вона анонсувала випуск нового взуття на платформі GOOD AMERICAN.

Щоб привабити більше шанувальників та привернути їхню увагу, зірка Хлої зробила анонс нових черевиків на підборах дуже гарячим способом.

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Хлої Кардашян сексуально прорекламувала взуття

Для світлини зірка одягнула коричневі стринги, короткий чорний топ та бежеві черевики на підборах. На її руці красувався великий діамант, а також довгі нігті білого кольору. Зірка зручно умостилась на землі, підперши сідниці ногою в черевику. Для пікантності фото вона поставила зверху свою руку, наче підтягуючи сідницю.

"Нове взуття GOOD AMERICAN шукайте на сайті з 25 лютого", – лаконічно написала Хлої.



Сексуальна Хлої / Фото з інстаграму Хлої Кардашян

Реакція фанатів

Такий знімок дуже прийшовся до душі шанувальникам блогерки. Втім, багатьох зацікавило не стільки сексуальне фото, а, можливо, заручальне кільце на руці:

"Це її спосіб повідомити нам, що вона заручена?"

"Це заручальне кільце, точно!"

"Я припускаю, що вона навмисно одягнула заручальне кільце для божевільних спекуляцій".

"Кільце, народ!"

"Ох ця тонка талія і камінь на руці..."

Зазначимо, що про новий роман Хлої Кардашян наразі жодне ЗМІ не повідомляло. Раніше жінка зустрічалась і була зарученою із баскетболістом Трістаном Томпсоном, але розійшлась з ним через його зраду. У них є 2-річна донька Тру.