Вистачило п'ятьом фондам: Хливнюк вразив сумою, яку гурт Pink Floyd зібрав на "Червоній калині"

У квітні британський гурт Pink Floyd випустив трек Hey, Hey, Rise Up з вокалом Андрія Хливнюка. За дев'ять місяців на пісні вдалося заробити 450 тисяч фунтів стерлінгів на допомогу Україні, але рокери дещо округлили цю вражаючу суму.

Вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор і барабанщик Нік Мейсон доклали ще 50 тисяч до суми, зібраної на треці Hey, Hey, Rise Up, де звучить неофіційний гімн сучасної України "Ой, у лузі червона калина". Так, пів мільйона фунтів стерлінгів отримали українські парамедики та благодійні фонди.

Читайте також Я вражений, – Бен Стіллер зворушливо відреагував на промову Зеленського в Конгресі США

Хливнюк і Pink Floyd зібрали пів мільйона фунтів для України

Станом на сьогодні команда Pink Floyd з піснею разом зі мною "Червона калина", а в англійському варіанті вона називається Hey, Hey, Rise Up, зібрала 450 тисяч фунтів стерлінгів. Пан Девід Гілмор і пан Нік Мейсон добавили грошей і зробили з цього пів мільйона фунтів стерлінгів, які будуть розподілені вже зараз,

– повідомив Андрій Хливнюк.

Усі 500 тисяч фунтів стерлінгів лідер "Бумбоксу" вирішив розприділити між п'ятьма благодійними організаціями – "Госпітальєри", HARP project, "Восток SOS", "Київ Волонтерський" і "Лівий берег".

"Дякую величезне гурту Pink Floyd за цю співпрацю. Дякую за те, що ви робите для допомоги Україні у такий надскладний час. Разом переможемо. Слава Україні", – додав Хливнюк.

Нагадаємо, у березні Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл й отримав поранення. З його щоки дістали осколок, який дивом не зачепив око. У лікарні до нього зателефонував лідер Pink Floyd Девід Гілмор. Тоді фронтмен "Бумбоксу" заявив, що вони "гучно і на весь світ" підтримають Україну.

Так і сталося – на початку квітня вийшов трек Hey, Hey, Rise Up з вокалом Андрія Хливнюка "Ой у лузі червона калина". Він підірвав iTunes та очолив топ 100 найбільш скачуваних пісень у Великій Британії, обійшовши навіть хіти Еда Ширана та Гаррі Стайлса. Усі кошти від прослуховувань Pink Floyd обіцяв спрямувати на гуманітарну допомогу українцям і дотримав слова.