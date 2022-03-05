Херсон чинить опір: Макс Барських захоплюється відвагою своїх земляків

Український виконавець Макс Барських, який є уродженцем Херсона, не зміг оминути увагою ті протести, на які вийшли сотні людей у центрі рідного міста. Вони проганяють російського окупанта та вже зайняли навіть ворожу техніку.

Співак чимало років виступав у Росії та отримував там нагороди, але з початком вторгнення окупанта на територію України він змінив свою думку і тепер постійно переживає за своїх співгромадян. Зокрема і за херсонців.

Важливо Їдьте додому, – тисячі херсонців вийшли на мітинг проти окупантів

Мешканці Херсону, до яких насмілились прийти декілька путінських вояків, проявляють справжній героїзм. 5 березня кілька тисяч людей організовано та без зброї вийшли проти окупантів, не боячись куль та бронемашин. В мережі вже з'явилось відео, як українці зайняли російський БТР та здійняли звідти український прапор. Відтак, план загарбників провалився і росіяни відійшли з центру міста.

Херсон ніколи не буде Росією! Жителі Херсона захопили БТР окупанта і проїхались з українським прапором. Російські війська вже покинули центр міста. Херсон – сила!

– написав гордий Барських.

Він також іронічно додав, що де ж пропало російське телебачення, адже воно пропускає такі цікаві кадри.

Макс Барських підтримав рідний Херсон: відео онлайн

До слова Потап і Макс Барських почали отримувати погрози від росіян: "Голос, який каже правду, чують"



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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