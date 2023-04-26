Вперше це говорю, – ХАС відверто зізнався, як його вивозили на сцену на кушетці

Український репер ХАС у відвертому інтерв'ю поділився приголомшливими подробицями. Артист зізнався, що на кілька концертів на сцену його вивозили на кушетці, однак про це ніхто не знав.

Творча кар'єра ХАСа (справжнє ім'я – Хассан Назар-Хайдар Алієвич) розпочалася з гурту RIZUPS. В інтерв'ю 24 Каналу артист зізнався, що створив колектив через свій комплекс. ХАС думав, що сам не зможе впоратися з усім, тому збирав навколо людей, які допомогли б у цьому.

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Однак згодом колектив розпався. За словами Назара, було багато причин. Зокрема, за RIZUPS є клеймо гостросоціальних чуваків, які не мають права написати куражну пісню. Бо це викликає одразу таку реакцію: "Фу". А ХАС може дозволити собі все.

Також були внутрішні конфлікти, проблеми через гроші, наркотики: "Я не дозволяю людям нетверезими виходити на сцену. Це табу. Після – живи, як хочеш, але щоб це не впливало на людей. Бо ти просто обслуговуючий персонал, нічим не відрізняєшся від офіціанта, який має усміхатися своєму клієнту".

Жодна людина в залі не має знати, що в тебе відбувається. З власного досвіду кажу. Кинула дівчина, внутрішня кровотеча – байдуже. В одному з турів я мав 5 концертів, коли мене на кушетці привозили на сцену і зі сцени забирали на ній в готель. Хтось про це знав? Ні, я вперше це говорю. Ніхто ніколи цього не знав. Людина не має знати твоїх проблем. Вона не прийшла слухати про проблеми. Вона прийшла розважитися, відволіктись, насититись емоціями. Різними. Але не твоїми. А коли виходиш на сцену під наркотою, чи в стані алкогольного сп'яніння – це неповага до глядача. І все,

– відверто розповів ХАС.

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Тепер ХАС активно розвиває сольну кар'єру. Він пише треки не лише для себе, а й для найпопулярніших артистів цієї країни, збирає повні зали на сольних концертах.