Г'ю Джекман зробив щеплення від коронавірусу: фото

52-річний кіноактор Г'ю Джекман став наступною світовою знаменитістю, яка вакцинувалася від коронавірусу. Він зробив щеплення та показав щасливе фото з процедури майже 30-мільйонній аудиторії підписників.

Як і його знамениті попередники, Г'ю Джекман закликав населення відповідально ставитися до вакцинації та не нехтувати нею. Він звернувся до своєї найвідомішої ролі Росомахи у фільмах "Люди Ікс" та наголосив, що навіть його супергеройські здібності безсилі в боротьбі з коронавірусом. Єдине, що може захистити актора, – щеплення.

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Цілющі можливості Росомахи не може врятувати мене від COVID-19. Але вакцина може. Отримуйте,

– написав голлівудський актор.

У момент вакцинації Г'ю Джекман зробив кілька фото, які поширив у мережі. Щеплення актору зробив медбрат у захисних окулярах, масці та рукавичках. Сам зірка також не знехтував рекомендаціями ВООЗ та одягнув чорну захисну маску. У кадрі він продемонстрував м'язисте тіло, вкотре вразивши публіку бездоганним виглядом у 52 роки.

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Додамо, не лише світові, а й українські знаменитості активно вакцинуються від коронавірусу. Телеведуча Алла Мазур, письменник Сергій Жадан, співачка Руслана та інші вже встигли зробити перше щеплення.